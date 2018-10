Perché Di Maio ha confessato a Vespa che sul decreto fiscale e sulla denuncia ha

Scontro M5S-Lega - perchè Di Maio ha parlato di 'manina' : Roma, 18 ott. (askanews) – “Venerdì torno a Roma, venerdì si chiude. Noi abbiamo approvato un testo in Consiglio dei ministri e il testo deve essere quello”: lo ha detto ai cronisti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, rientrando in albergo dopo la cena di lavoro con i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e cercando di chiudere la polemica scoppiata dopo le denunce del vicepremier Luigi di Maio su presunte modifiche al testo ...

Luigi Di Maio - Franco Bechis : ecco su che cosa si gioca tutto e Perché può affondare : IVA CONGELATA Secondo gli economisti il taglio delle tasse fa crescere l'economia. Ma la flat tax nel 2019 è poca cosa: 600 milioni di euro. Poi ci sono 12,5 miliardi spesi per disinnescare i ...

Vittorio Feltri : 'Perché Matteo Salvini è condannato a restare con Luigi Di Maio' : Salvini, che non è un micco, in pochi mesi ha raddoppiato i consensi grazie alla propria politica sulla immigrazione, che trova l'appoggio totale del popolo. Chi interpreta il pensiero e le angosce ...

Luigi Di Maio - il disastro : Perché tra un anno rischiamo una patrimoniale : ... riferendosi soprattutto al rapporto deficit/Pil, che non accettava fisso all'1,6% come avrebbe voluto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure il primo ad 'impiccarsi' al numeretto del ...

Spread - Salvini e Di Maio preoccupati | Analisi : ma Perché i mercati puniscono solo l’Italia? : Il ministro del Lavoro a Berlino, poi il vertice con i suoi: «Non arretro». Salvini: «Siamo responsabili, indietro non si torna»

Di Maio : “I media e l’Ue ci attaccano Perché vogliono far cadere il governo” : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano. Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché dobbiamo difenderci e dobbiamo reagire, ma soprattutto dobbiamo difendere l'Italia", ha dichiarato il vicepremier Luigi ...

Di Maio per risparmiare abbatte i missili della Trenta. Perché non mirare invece alle Frecce Tricolori? : La ministra Trenta ha ritirato nei giorni scorsi la richiesta di parere parlamentare sul programma Camm-Er inviata alle Camere all’inizio di settembre. La decisione, del tutto inusuale, conferma l’esistenza di forti contrasti nel governo e in particolare all’interno della componente M5s. A fine settembre il Corriere della Sera aveva rivelato uno scazzo (pardonné mua le fransesism) tra il vicepremier Di Maio e la titolare per modo di dire della ...

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...

"Salvini e Di Maio non sono avversi all'austerità. E i richiami di Bruxelles per loro sono autentici spot pubblicitari. Ecco Perché". Il ... : ... non si cambiano le carte in tavola, verranno assunte decisioni per il 2019\20 ma nel 2021 gli scenari potrebbero cambiare radicalmente in base all'andamento delle Borse e dell'economia europea. Non ...

Di Maio : “Esuberi nei giornali del gruppo Espresso Perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Di Maio : “Giornali del gruppo Espresso muoiono Perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

La libertà di stampa per Di Maio : "Stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo Espresso - nessuno li legge più Perché alterano la realtà" : "Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l'Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e ...

Di Maio : non alzo i toni con questa Ue Perché tra 6 mesi sarà finita : "Non voglio alzare i toni con l'Europa perché, diciamolo chiaro, questa Europa qui tra sei mesi sarà finita". Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che ...

Def - Di Maio : 'Non esiste piano B - perchè non arretriamo anche con spread a 400 : 'Ci aspettavamo che la manovra non piacesse a Ue' ha sottolineato il vicepremier dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis - "Nessun piano B" sulla manovra da far scattare in ...