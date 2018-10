Per Mengoni doppio singolo e prime date del tour

Le date del tour di Marco Mengoni nel 2019 : biglietti in prevendita Per #MengoniLive2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...

Marco Mengoni raddoppia e presenta due nuovi singoli Per raccontare il nuovo album di inediti : E’ fissata per il 19 ottobre 2018 la prima importante tappa d’avvicinamento al prossimo progetto discografico di Marco Mengoni. Eccezionalmente saranno due i brani scelti come singoli per raccontare in anteprima il nuovo disco di inediti che uscirà il 30 novembre. Voglio e Buona Vita, questi i due titoli disponibili già da oggi in pre-order e pre-save su tutte le piattaforme digitali, che arrivano a quasi due anni di distanza dall’ultimo disco ...

Svelata la data d’uscita del nuovo singolo di Marco Mengoni - Santa Rosalia suggerisce Palermo Per il videoclip : Il nuovo singolo di Marco Mengoni ha una data d'uscita. Dopo una giornata trascorsa in attesa di novità, i numerosi fan dell'artista di Ronciglione hanno finalmente un punto di riferimento prima del rilascio del nuovo album che ha rilascerà il 30 novembre 2018. Il singolo arriverà il 19 ottobre, così come annunciato dal video teaser che l'artista ha appena pubblicato sui suoi canali ufficiali e nei quali ha dato un'anticipazione su quello che ...