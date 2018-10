Per le azzurre del volley domani la semifinale contro la solita Cina

Ginnastica - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia Per Doha. Lara Mori e Martina Rizzelli guidano le azzurre : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Il nostro sestetto si presenterà in Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante dell’anno, in coda a una stagione caratterizzata purtroppo da troppi infortuni. In questa rassegna iridata si assegneranno ...

Venerdì Per le azzurre la semifinale con la Cina : Roma, 16 ott., askanews, - Nella semifinale del Campionato Mondiale femminile 2018 le azzurre affronteranno Venerdì 19 ottobre, ore 9.10 italiane, a Yokohama la Cina. La squadra asiatica, oro olimpico ...

Primo ko Per le azzurre della pallavolo - sconfitte 3-1 dalla Serbia : Roma, 16 ott., askanews, - Prima sconfitta della Nazionale italiana di pallavolo femminile ai campionati del mondo in Giappone. Le azzurre si sono arrese 3-1 alla Serbia, 25-21, 25-19, 23-25, 25-23, nell'ultimo match del girone delle Final Six lasciando alle serbe il Primo posto del raggruppamento. Il ko non ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - prima sconfitta Per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

Mondiale volley : Italia-Serbia - le azzurre - con qualche riserva - Perdono il 1° set : 'Si sono troppo stancate sul cemento di ieri': il Ct delle azzurre allora introduce qualche cambio nel primo set contro la Serbia. A riposo, finora, due big come Miriam Sylla e >Chrichella, entra lo ...

Mondiali volley 2018 : Per le ragazze azzurre arrivano i complimenti di coach Mazzanti e… Mattarella! : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio alla Nazionale italiana di volley impegnata nel Mondiale 2018 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tramite l’account twitter ufficiale del Quirinale ha voluto complimentarsi con le azzurre per gli importanti risultati sin qui ottenuti. Questo il testo del tweet: Mattarella: “rivolgo un pensiero alle ragazze della pallavolo femminile, stanno ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso Doha - le azzurre convocate Per l’ultimo collegiale. Si cerca il quintetto titolare : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione ai Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si ritroverà al PalAlgeco di Brescia dal 16 al 19 ottobre, al termine l’immediata partenza per il Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante della stagione. Di ...

LIVE Serbia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : partita chiave Per l’Italia - le azzurre osservano le avversarie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso Doha - chi saranno le titolari? Lara Mori guida le azzurre - lotta Per 5 posti : L’Italia si sta definendo quando mancano appena undici giorni ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’amichevole di ieri, conclusa al secondo posto alle spalle della Germania ma davanti alla Francia senza big e alla Svizzera priva di Giulia Steingruber, ha dato delle importanti indicazioni al DT Enrico Casella che deve scegliere la composizione della squadra per la ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Rai stravolge i palinsesti Per Italia-Giappone - spostato il TG2! Azzurre su Rai Due a pranzo : L’Italia sta facendo letteralmente emozionare tutto il Paese, la nostra Nazionale sta volando ai Mondiali 2018 di Volley femminile, ha conquistato l’accesso alla Final Six vincendo le prime nove partite e ora vuole continuare a volare nella rassegna iridata che si sta disputando in Giappone. Le Azzurre inseguono la qualificazione alle semifinali, hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e ora non vogliono più fermarsi e ...

Karate - Premier League 2018 : altre tre finali azzurre! Silvia Semeraro - Clio Ferracuti e il team kata femminile in lotta Per il podio : Italia brillante anche nella seconda giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Oggi sul tatami giapponese gli azzurri sono riusciti a centrare altre tre finali per il terzo posto e domani saranno complessivamente otto le finali in cui troveremo in gara i nostri portacolori. Nel kumite, nei +68 kg Clio Ferracuti lotterà per salire sul podio per la terza volta consecutiva in Premier League. La 22enne ...

Rugby – Le azzurre in campo a Prato Per un test match contro il Sudafrica : Italdonne, il 25 novembre il test match delle azzurre contro il Sudafrica a Prato L’autunno internazionale azzurro si arricchisce di un nuovo appuntamento, con la Nazionale Italiana Femminile che – dopo l’esordio stagionale del prossimo 4 novembre contro la Scozia a Calvisano – tornerà in campo per un secondo test-match domenica 25 novembre allo Stadio “Chersoni” di Prato contro il Sudafrica. La scelta della sede della prima sfida assoluta ...

LIVE Italia-Usa volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre Per restare imbattute - sfida decisiva Per le americane : Le Campionesse del Mondo in carica sono obbligate a vincere contro l'Italia per passare il turno, mentre con una sconfitta dovrebbero sperare nel successo della Cina con la Russia per non dire già ...

LIVE Italia-Usa volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre Per restare imbattute - sfida decisiva Per le americane : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, sfida che chiude la seconda fase dei Mondiali di volley femminile. Le azzurre si presentano a questo ultimo match con la qualificazione e il primo posto del girone già in tasca, grazie alla splendida vittoria di ieri contro la Russia per 3-1. Vincere aiuta a vincere questo è sicuro, ma va detto che Davide Mazzanti potrebbe optare per un ampio turnover, per far recuperare energie mentali e ...