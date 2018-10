' Per gli ascolti | Mara ha rotto un' amicizia' | autori Mediaset ' anonimi' attaccano la

Cronografi : i migliori modelli Per chi ama le auto d’epoca : L’edizione di Rally Legend che si è appena conclusa e che ha visto Eberhard & Co, per il sesto anno presente in veste di partner e official time keeper è stato solo l’ultimo degli appuntamenti che fanno da scenario all’incontro tra auto d’epoca e orologi. Un legame che nasce da lontano (alcune case hanno, storicamente, fornito anche gli orologi di bordo di alcune macchine: strumento fondamentale per calcolare i ...

“Leone sordo Per non ascoltare la tua musica” : Fedez sbotta contro la battuta di ‘Striscia La Notizia’ sul figlio [VIDEO] : Fedez inviperito per la battuta su Leone e la sua sordità: l’intervento del rapper su Instagram commenta la scelta “Striscia La Notizia” Una battuta sicuramente di pessimo gusto quella che ha interessato Fedez e di conseguenza anche Leone. Dopo l’intervento all’orecchio del piccolo figlio di Chiara Ferragni e del rapper, i follower più cattivi e meno sensibili si sono accaniti sulla musica del cantante ...

"Merkel troppo a sinistra - Per quello gli elettori l'hanno abbandonata" : Che effetto avrà questo voto sulla politica federale tedesca? Credo che il voto bavarese rispecchi il generale andamento politico, una grande polarizzazione con il rafforzarsi del l'estrema destra, ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni Per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Le Borse migliorano dopo l'avvio incerto. Lo spread suPera 310 punti - poi scende : ... che calano dello 0,8% a settembre segnando comunque un +3% annuo; poi le richieste di sussidio per la disoccupazione, l'indice della Fed di Philadelphia e quello anticipatore dell'economia dagli ...

Vasco Rossi in tour nel 2019 - il rocker fa chiarezza sulle presunte date negli stadi Per VascoNonStop Live : Da quando è stato annunciato il ritorno di Vasco Rossi tour nel 2019 con nuovi concerti negli stadi italiani dopo il successo di VascoNonStop Live 2018 della scorsa estate, una serie di presunte date hanno cominciato a circolare in rete con ipotesi più o meno fondate su quelli che saranno gli appuntamenti del nuovo tour. Quel che finora è certo in merito al VascoNonStop Live 2019, perché annunciato da Vasco Rossi in persona durante l'ultimo ...

Miguel Bosé si separa - l’ex compagno gli fa causa Per la custodia dei figli : Miguel Bosé e lo scultore valenciano Nacho Palau si sono separati. Lo annuncia la testata El Mundo, spiegando come fino a questo momento il cantante avesse condiviso la paternità dei quattro figli, dei quali due furono adottati da Bosé, gli altri due da Palau. E quando si chiude una relazione bisogna pensare anche a come far soffrire il meno possibile i ragazzi, la cui custodia è stata divisa tra i due papà che hanno optato per una soluzione che ...

Una madre : «Mia figlia non era solo una drogata - era una Persona meravigliosa» : «Per alcuni, Maddie era solo una drogata. E quando hanno scoperto la sua dipendenza, hanno smesso di vederla. Ma che perdita, per loro. Perché Maddie era esilarante, affabile, coraggiosa e resiliente. Poteva e voleva parlare con chiunque, e quando eri in sua compagnia, volevi rimanerci». Madelyn Linsenmeir, originaria del Vermont, aveva 30 anni ed è morta all’inizio del mese: era dipendente dagli oppioidi. Ha lasciato un bambino piccolo, ...

'Tagliate le corde vocali a Fedez' - Striscia e la - brutta - battuta sull'intervento all'orecchio di Leone. E il rapPer risponde così : FUNWEEK.IT - La puntata del 17 ottobre di Striscia la Notizia si è aperta con una battuta infelice di Ezio Greggio sull'intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è ...

Perché alcuni azionisti non vogliono più Zuckerberg a capo di Facebook : Mark Zuckerberg audito alla Commissione del commercio del Senato degli Stati Uniti (Zach Gibson/Getty Images) I fondi di investimento in Facebook vogliono lo scalpo di Mark Zuckerberg. A pesare sono gli scandali Russiagate, Cambridge Analytica, le tante polemiche sulla privacy e l’incapacità di arrestare la caduta del titolo in borsa che, dall’inizio di questo 2018, ha perso circa il 10%. La richiesta di rimozione, secondo quanto riporta il Wall ...

Due ore e 50 scatoloni Per raccogliere tutto : gli sfollati di Genova rientrano nelle case : Dopo il via libera arrivato da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità...

Vincono gli Spurs - ko Per i ClipPers : Una vittoria e una sconfitta, è questo il bilancio degli azzurri impegnati all'esordio nella prima giornata della regular season Nba. All'AT&T Center di San Antonio, gli Spurs di Marco Belinelli ...

Nba risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i ClipPers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

F1 – Pericolo licenziamento Per Arrivabene - la Ferrari sfoglia la lista dei sostituti : c’è anche un insospettabile : Il team di Maranello potrebbe decidere di sostituire il team principal alla fine della stagione in corso, ecco chi potrebbero essere i suoi sostituti La deludente stagione della Ferrari e il fatto di non aver centrato nessuno dei due titoli mondiali potrebbe determinare un ribaltone sul ponte di comando, mettendo fine all’era Arrivabene. LaPresse/Photo4 Uno scenario estremo che difficilmente potrebbe realizzarsi, anche se non sono ...