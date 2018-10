Pentagono pensa a nuova struttura militare americana in Repubblica Ceca

it.sputniknews

: #Pentagono pensa a nuova struttura militare americana in #RepubblicaCeca - sputnik_italia : #Pentagono pensa a nuova struttura militare americana in #RepubblicaCeca - FalvoGianluca : RT @ricdil1: @fattoquotidiano Che senso ha un 'Pentagono italiano', che già fa ridere di suo, se stiamo in UE e si pensa ad integrare le fo… - ricdil1 : @fattoquotidiano Che senso ha un 'Pentagono italiano', che già fa ridere di suo, se stiamo in UE e si pensa ad integrare le forze armate? -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) È possibile in generale che venga presa una decisione politica sulla costruzione dell'infrastatunitense in? - Alla gente non verrà detto che qui gli Stati Uniti ...