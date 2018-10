Pensioni | adesso spunta anche il ' contributo aggiuntivo' | chi va a colpire

Pensioni - adesso spunta il "modello Portogallo" : Il governo gialloverde potrebbe essere "costretto" a riflettere sul "modello Portogallo". La prossima legge di Bilancio è alle porte. La domanda che molti parlamentari dovranno porsi durante la ripresa dei lavori è questa: cosa fare con le Pensioni degli italiani? Il tema, in campagna elettorale, è stato cavalcato a più riprese da più parti. Molti elettori, non è un mistero, si aspettano che almeno qualcosa in materia venga modificato. Se non ...