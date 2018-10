Pensavo fosse un campus invece era un albergo

Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte : 'Non Pensavo che fosse un uomo' (il video) : Il destino di Deontay Wilder è quello di far discutere, sempre e comunque. In passato alcune sue dichiarazioni, come quella in cui avrebbe massacrato Tyson se fosse stato in attivita' ai suoi tempi o quando disse di volere 'un cadavere nel mio record', hanno sollevato polveroni infiniti di polemiche. Stavolta, ad onor del vero, non è esattamente colpa sua quanto accaduto negli studi di Espn, nel corso dell'ennesimo talk show in cui il campione ...

Everton - quella volta che il Real Madrid bussò per Graversen. Moyes : "Pensavo si fossero confusi con Carsley" : L'ex allenatore di Manchester United e West Ham lo ha rivelato al canale YouTube Open Goal , simpatico aneddoto sui tanti retroscena del mondo del calciomercato: "Inizialmente pensavamo si fossero ...

ASIA ARGENTO A NON È L'ARENA/ "Pensavo fosse maggiorenne - non aveva accompagnatori" : ASIA ARGENTO, l'attrice ospite di Massimo Giletti tornerà a parlare su La7 dello scandalo che l'ha vista protagonista e dal quale si discosta dichiarandosi innocente. (Non è L'ARENA)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 23:27:00 GMT)

Lily Allen : «A letto con un’altra donna? Non Pensavo fosse tradimento» : Lily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily Allen a ruota libera. Dopo le scottanti anticipazioni sulla sua autobiografia «My Thoughts Exactly», ecco arrivare già i primi chiarimenti riguardo alcuni passaggi particolarmente delicati. Su tutti, la notte di sesso trascorsa con alcune prostitute nel 2014, quando ancora stava insieme all’imprenditore Sam Cooper: «Ero in una camera d’albergo, mi sentivo sola e ho iniziato a ...

Lorena Bianchetti mamma a 44 anni : “Pensavo che ormai non fosse destino - io e mio marito siamo al settimo cielo” : Lorena Bianchetti diventerà mamma, la conduttrice lo ha annunciato nel corso di un’intervista al settimanale Chi. “Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni“, ha detto la presentatrice romana mostrando entusiasmo e stupore. Una notizia che ha reso pubblica solo dopo aver superato i quattro mesi di gravidanza, la nascita del primogenito è infatti prevista per il prossimo ...

VERONICA MACCARONE E KASPAR CAPPARONI/ “Pensavo che lui fosse Loris Cipollini...” (Vieni da me) : VERONICA MACCARONE e KASPAR CAPPARONI: l'attore e la moglie ospiti sul divano rosso di Caterina Balivo. "Sono stato fortunato ad incontrarla", confessa l'attore (Vieni da me).(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:08:00 GMT)

Chelsea - Sarri fa 5 su 5 : 'Hazard? Pensavo già fosse tra i migliori d'Europa - ora penso sia il migliore' : Quinta vittoria su cinque, il Sarrismo , a Londra ribattezzato Sarri-ball, che ha conquistato l'Inghilterra e uno strepitoso Eden Hazard: è stato un altro sabato trionfale quello di Maurizio Sarri, ...

Ilaria D’Amico su Buffon : “Pensavo che i calciatori fossero superficiali - il mio Gigi no” [FOTO] : 1/18 Ilaria D'Amico ...

WWE – Retroscena Nakamura : “dopo il match contro John Cena del 2017 Pensavo che la mia carriera fosse finita” : Shinsuke Nakamura ha raccontato un particolare aneddoto, in merito al quale, ha creduto che la sua carriera stesse per terminare A volte un errore può costare una carriera. Non soltanto in termini di salute, che ovviamente è il primo ‘parametro’ da tenere in considerazione, ma anche in termini di credibilità sotto il profilo professionale. Lo sanno bene i wrestler WWE che mettono a repentaglio la propria salute, nonchè quella ...