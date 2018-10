Pene pesantissime per chi beffa i varchi Ztl | fino a 3 anni

ilgiornale

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Si possono rischiare anche 3di carcere se sopresi a transitare con la targa coperta per eludere un controllo ztl e quindi cercare di farla francaArrivano sanzioni molto dure e stringenti per chiunque sia sorpreso a cercare, con qualsivoglia escamotage, di eludere un varco ztl in una delle nostre città italiane. Infatti, i tutori dell'ordine potranno appellarsi all'articolo 490 del codice penale: occultamento di atti pubblici. Quindi gli automobilisti, gli Ncc e i patroncini che solevano passare dentro iattivi anche non avendo regolare permesso, tanto alla fine potevano prendere al massimo un verbale e quindi pagare qualche euro di multa, ora potranno rischiare la reclusionea 3di carcere. Si potrebbe finire direttamente davanti al giudice, quindi occorrerà affrontare tutto un processo legale che porterà a sborsare soldi per le spese legali e oltre ...