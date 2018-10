Peciola | iniziativa Municipio VIII ottima notizia

romadailynews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Roma – “Una bellaper la famiglia e per la memoria di Stefano. Oltre all’intitolazione della piazza o della strada per Stefano Cucchi prevista dalla mozione approvata su mia proposta nella scorsa consiliatura (ma che per legge puo’ essere realizzata solo dopo dieci anni dalla morte), ora arriva un altro importante impegno istituzionale dalla Giunta dele dal Presidente Ciaccheri. La scelta dele’ bella e coraggiosa e un ulteriore sostegno alla battaglia per la verita’ e la giustizia”. Cosi’ in un comunicato Gianluca, Movimento Civico per Roma. L'articoloproviene da RomaDailyNews.