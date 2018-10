Pechino Express | quinta puntata | le 7 coppie in Tanzania

Grande Fratello Vip raddoppia : in onda anche giovedì (contro L’Allieva - Pechino Express e il live di X Factor) : Alfonso Signorini e Ilary Blasi - Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 ha deciso di sorprendere i concorrenti, ma anche i telespettatori, con un raddoppio inaspettato. La prossima settimana, infatti, andranno in onda due puntate in prima serata: una lunedì e una giovedì. Mediaset ha scelto di raddoppiare l’appuntamento con il GF Vip per cercare di dare una maggiore spinta e forza al programma, partito sottotono nelle prime ...

Pechino Express 2018 - quinta puntata : stasera 18 ottobre 2018 su Rai2 : Le coppie in gara hanno raggiunto finalmente la Tanzania, dove affronteranno una prova misteriosa e scopriranno solo alla fine se la puntata sarà ad eliminazione.

Pechino Express 2018 - quinta puntata. Diretta e anticipazioni : Nuovo appuntamento per la settima edizione di Pechino Express, quest'anno declinato in "Avventura In Africa". L'adventure game che vede in gara otto coppie di vip o presunti tali giunge alla sua quinta puntata - giro di boa delle dieci puntate previste - e quindi alla quinta tappa del viaggio, che vedrà i concorrenti sbarcare nei suggestivi scenari della Tanzania. Ovviamente a tenere le fila del racconto sarà Costantino Della ...

Linda Morselli e Rachele Fogar - Le mannequin/ Belle e agguerrite puntano alla vittoria (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar sono Le mannequin di Pechino Express 2018. Belle e competitive, le due ragazze hanno vinto l'ultima tappa e salvato le Signore della Tv.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale - I promessi sposi/ I prossimi eliminati? (Pechino Express 2018) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono i promessi sposi di Pechino Express 2018. Settimana scorsa la coppia ha rischiato di essere eliminata dal gioco.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della TV/ Video - troppe pressioni? (Pechino Express 2018) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, Pechino Express 2018: le signore della Tv, l'obiettivo è quello di andare avanti a prescindere da come, salvate dai Ridanciani sono felicissime!(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Sarah Balivo e Sara Ventura - Le Sare/ Una coppia da temere? (Pechino Express 2018) : Sarah Balivo e Sara Ventura formano la coppia delle Sare a Pechino Express 2018. Ultime arrivate del gruppo, le due sorelle d'arte continuano la loro avVentura in Africa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:26:00 GMT)

Pechino Express 2018 - anticipazioni stasera 18 ottobre : concorrenti in seria difficoltà : anticipazioni Pechino Express stasera 18 ottobre 2018 Torniamo a parlarvi di Pechino Express 2018: anticipazioni e news sulla puntata di stasera 18 ottobre saranno senza dubbio ricercatissime perché tutti i concorrenti dovranno affrontare un nuovo difficile percorso e anche questa volta sembra che ci sarà un’eliminazione certa. L’ultima volta sono stati eliminati i Mattutini dopo […] L'articolo Pechino Express 2018, ...

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I surfisti/ Sono arrivati in Tanzania (Pechino Express 2018) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli Sono i surfisti di Pechino Express 2018. I due ragazzi continuano il loro viaggio in Africa dopo aver visto il Kilimangiaro.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:16:00 GMT)

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I ridanciani/ Ritroveranno il loro equilibrio? (Pechino Express 2018) : Paola Caruso e Tommaso Zorzi sono i ridanciani di Pechino Express 2018. Nell'ultima puntata i due amici hanno vissuto momenti di tensione, Ritroveranno il loro equilibrio?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Pechino Express 2018 - quinta tappa / Diretta - classifica ed eliminati : coppie in Tanzania - da Fuka a Babati : Pechino Express 2018, Diretta quinta puntata e classifica: chi dovrà lasciare lo show questa sera, 18 ottobre? Le coppie partono dalla Tanzania(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 07:25:00 GMT)

#PechinoExpress 7 – Quinta puntata del 18/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quinta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quarta puntata ha totalizzato 1.721.000 spettatori e uno share del 8,07%. PECHINO EXPRESS 7 ...

Giulia Salemi ricorda Pechino Express : “Sono stata sabotata” : Pechino Express: Giulia Salemi ricorda la sua esperienza al GF Vip Giulia Salemi è una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer però non è di certo nuova a questo tipo di programmi. Infatti, qualche anno fa, ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione a Pechino Express, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2. Giulia ha raccontato agli altri coinquilini ...

Pechino Express - Maria Teresa Ruta si confessa : 'Perché sono stata così tanto lontana dalla tv' - da lacrime : È tornata in tv con Pechino Express , ma Maria Teresa Ruta ha passato un lungo periodo lontano dai riflettori e dalla fama che l'ha accompagnata negli anni 80 e 90. 'Mi ha fatto ritrovare il mio ...