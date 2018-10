Pechino Express | nella quinta puntata la missione dei baci

davidemaggio

(Di giovedì 18 ottobre 2018)Nuovo appuntamento con– Avventura in Africa. Stasera, alle 21.20, andrà in onda la, sempre con Costantino della Gherardesca al timone. Si partirà dunque dalle sette coppie rimaste in gara, dopo l’eliminazione de I Mattutini (Marcello Cirillo e Adriana Volpe) avvenuta una settimana fa. E ora, a metà del cammino (dieci in totale le puntate in programma), sono tutti più agguerriti che mai per arrivare all’unico obiettivo finale: vincere questa edizione di “”. Le avventure dei viaggiatori in questo quinto appuntamento avranno vita in Tanzania: si partirà da Fuka, passando per il villaggio di Mto wa Mbu e per terminare la tappa a Babati per un totale di 307 chilometri. Come da copione, sarà Costantino a dare inizio al tutto consegnando la busta nera. Sarà la “generosità” la prima sfida in programma per i ...