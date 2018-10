blogo

: Pechino Express 2018, quinta puntata. Diretta e anticipazioni - tvblogit : Pechino Express 2018, quinta puntata. Diretta e anticipazioni - aljluu : Buongiornoo solo perché stasera c’è Pechino Express. - loollo99 : RT @GiuliaLombard15: SVELATA LA VERITÀ SULLA MARCHESA Nella foto un' intervista del 2013 per pechino express in cui Marina Ripa di Meana pa… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nuovo appuntamento per la settima edizione di, quest'anno declinato in "Avventura In Africa". L'adventure game che vede in gara otto coppie di vip o presunti tali giunge alla sua- giro di boa delle dieci puntate previste - e quindi allatappa del viaggio, che vedrà i concorrenti sbarcare nei suggestivi scenari della Tanzania. Ovviamente a tenere le fila del racconto sarà Costantino Della Gherardesca.Laandrà in onda stasera, giovedì 13 ottobre, alle 21.20 su Rai 2. Qui su TvBlog seguire il programma inliveblogging.5ª, 13 OttobreLe sette coppie in gara partiranno da Fuka, passando per il villaggio di Mto wa Mbu e per terminare la tappa a Babati, per un totale di 307 chilometri.pubblicato su ...