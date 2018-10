Paul Scholes | “Da ragazzo bevevo da giovedì al lunedì Anche prima di giocare”

gqitalia

: “Nemmeno Messi farebbe bene allo United”, la bordata a Mou di Paul Scholes - infoitsport : “Nemmeno Messi farebbe bene allo United”, la bordata a Mou di Paul Scholes - cumdivido : RT @GoalItalia: 'Anche Messi avrebbe dei problemi in questo Manchester United' 'Sanchez è un egoista, non c'era bisogno di lui' 'Pogba speg… - peterkama : RT @delinquentweet: Paul Scholes, in questa intervista, ha tirato un paio di bordate, tra Mourinho, Pogba, Lukaku e dirigenza dello United.… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ha vinto undici campionati inglesi (esatto: 11), tutti con la maglia del Mster United come del resto tutti i titoli del suo impressionante palmares che conta 3 coppe d’Inghilterra; 3 coppe di Lega e 7 Community Shields; 2 coppe Uefa, una Intercontinentale e una Coppa del mondo per club. Accanto alla militanza vincente nei Red Devils, vanta 66 presenze in nazionale con 14 reti., “The Silent Hero”, uno dei più forti centrocampisti della sua generazione, ha ora rivelato in un’intervista con Espn che daera un forte bevitore e solo a un certo punto della sua carriera ha adottato uno stile di vita più disciplinato. “Da giovane, ero sovrappeso, dovevo rimettermi in forma”. Dice: “danelle seredelle partite. Ero immerso in una cultura che andavi a vedere le partite, bevevi ...