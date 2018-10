Pattinaggio di Figura | domani scatta la prima tappa dell’ISU Grand Prix | ecco gli azzurri

Pattinaggio di figura - Grand Prix 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti assoluti nella danza. Inseguono Hubbel-Donohue e Stepanova-Bukin : Ufficializzato il ritiro dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir e il momentaneo stop dei fratelli Maia e Alex Shibutani, le tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura saranno importanti per cercare di individuare le nuove gerarchie della specialità della danza sul ghiaccio. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, vice Campioni Olimpici e Campioni Mondiali in carica, partono ovviamente con i favori del ...

Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix 2018-19 : a Lubiana la 6ª tappa : L’Italia torna da domani sul ghiaccio, in Slovenia, con Lucrezia Beccari, Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola e la coppia di danza Righi-Dubrovin In programma da domani a Lubiana, in Slovenia, la sesta tappa di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo le prime ottime cinque uscite di Bratislava, Linz, Kaunas, Richmond ed Ostrava, caratterizzate da molteplici piazzamenti da top five e top ten, l’Italia torna sul ghiaccio nel sesto appuntamento ...

Pattinaggio di Figura – Junior Grand Prix - Sara Campanini e Francesco Riva chiudono ottavi ad Ostrava : In Repubblica Ceca la coppia azzurra conquista nella danza un bel piazzamento da top ten a quota 129.58 punti ArRiva un altro bel piazzamento da top ten per l’Italia nel circuito di Junior Grand Prix. La coppia milanese di danza formata da Sara Campanini e Francesco Riva (Agorà Skating Team) ad Ostrava, in Repubblica Ceca, ha ottenuto l’8° posto a quota 129.58 punti, confermando la posizione guadagnata giovedì nella rhythm ...

Pattinaggio di Figura – Junior Grand Prix : la 5ª tappa ad Ostrava : L’Italia torna domani sul ghiaccio del circuito internazionale di categoria con la coppia di danza Campanini-Riva. Il tandem azzurro, impegnato in Repubblica Ceca, aveva colto a inizio mese un gran 5° posto a Linz, in Austria Dopo una settimana di stop riprende domani a Ostrava, in Repubblica Ceca, il calendario di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo le buonissime prime quattro tappe con numerosi piazzamenti da top five e top ten, ...

Pattinaggio di Figura – Lombardia Trophy 2018 - tutti i risultati dopo l’ultima giornata di gare : Nella giornata conclusiva della tappa italiana delle Isu Challenger Series la coppia vice campione nazionale si impone nettamente con 193.28 punti. Bene anche Matteo Rizzo che conferma il 4° posto tra gli uomini Si chiude con un grande successo azzurro il week end del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series. Sul ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo, nella terza e ultima giornata ...

Pattinaggio di Figura – Lombardia Trophy : Della Monica-Guarise al terzo posto : Sul ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo, nella seconda giornata Della tappa italiana delle Isu Challenger Series, Nicole e Matteo conquistano il podio tra le coppie di artistico. Guignard-Fabbri brillanti e al comando dopo la rhythm dance Primo grande risultato per l’Italia nella seconda giornata del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series e in programma fino ...

Pattinaggio di figura – Le strade di Marchei e Hotarek si separano : “adesso prendiamo vie diverse” : Valentina Marchei e Ondrej Hotarek si dicono addio: si dividono le strade dei due atleti italiani di Pattinaggio di figura Hanno regalato tanto spettacolo e fortissime emozioni Valentina Marchei e Ondrej Hotarek con le loro performance eccezionali sul ghiaccio. Quarti agli Europei di Pattinaggio di figura e sesti alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, la coppia azzurra ha fatto breccia nel cuore di tantissimi italiani. Adesso, però, le strade ...

Pattinaggio di Figura - brillano gli azzurri dopo la prima giornata del Lombardia Trophy 2018 : All’Ice Lab di Bergamo, dopo il corto, Della Monica-Guarise sono secondi tra le coppie di artistico mentre Matteo Rizzo viaggia al 4° posto tra gli uomini Indicazioni importanti per l’Italia nella prima giornata del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series e in programma fino a sabato all’Ice Lab di Bergamo. Da sottolineare, in particolare, l’ottima prestazione ...

Pattinaggio di figura – Al via domani il Lombardia Trophy 2018 : Al via domani all’Ice Lab di Bergamo la tre giorni della tappa italiana delle Isu Challenger Series con molti dei campioni azzurri presenti all’appuntamento che apre la stagione Meno di ventiquattro ore al grande appuntamento che apre, per molti dei big azzurri, la stagione del Pattinaggio di figura 2018-2019. Da domani, giovedì 13, fino a sabato 15 settembre, il ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo sarà teatro del Lombardia Trophy ...

Pattinaggio di Figura – Junior Grand Prix : tutto pronto per la 4ª tappa di Richmond - Marina Piredda unica azzurra in gara : In Canada l’Italia torna sul ghiaccio del circuito internazionale schierando Marina Piredda nella competizione femminile Parte nella notte tra mercoledì e giovedì a Richmond, in Canada, la quarta tappa di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo le buonissime prime tre uscite di Bratislava, Linz e Kaunas, con numerosi piazzamenti da top five e top ten, l’Italia torna sul ghiaccio nel quarto appuntamento del circuito internazionale di ...

Pattinaggio di Figura - domani scatta a Kaunas la terza tappa di Junior Grand Prix : quattro azzurri in gara : Dopo le prime due uscite a Bratislava e Linz, l’Italia torna sul ghiaccio in Lituania con Gabriele Frangipani, Lucrezia Beccari e la coppia di danza Righi-Dubrovin Parte domani a Kaunas, in Lituania, la terza tappa di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo l’ottimo esordio di Bratislava e le conferme di Linz, l’Italia proverà di nuovo a ben Figurare nel terzo appuntamento del circuito internazionale di categoria che mette a confronto i più ...

Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix - ottimo quinto posto di Grassl nella tappa di Linz : Il talento azzurro chiude nella top five e completa due settimane estremamente positive. Diciannovesima Naki Gutmann, decimi Campanini-Riva Un’altra prestazione solida, un altro Grande piazzamento. Dopo il 3° posto nella prima tappa di Bratislava, Daniel Grassl centra la quinta posizione anche a Linz, in Austria, nel secondo appuntamento stagionale di Junior Grand Prix. Il giovane talento classe 2002 della Young Goose Academy Egna si ...

Pattinaggio di figura – A Linz la 2ª tappa di Junior Grand Prix 2018-19 : L’Italia torna sul ghiaccio con Daniel Grassl, la scorsa settimana terzo a Bratislava, Lara Naki Gutmann e la coppia di danza Campanini-Riva Va in scena da domani a Linz, in Austria, la seconda tappa di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana a Bratislava, l’Italia punta a replicare e scommette ancora fortissimo su Daniel Grassl(Young Goose Academy Egna), terzo in Slovacchia e unico ...

Pattinaggio di figura – Grassl da favola a Bratislava : terzo nel Junior Grand Prix : Nella tappa slovacca che ha aperto la stagione di Junior Grand Prix il giovane talento azzurro ha colto il miglior risultato in carriera nel circuito internazionale di categoria con il nuovo personal best a 199.26 punti Inizia con il botto per l’Italia la stagione 2018-19 del Pattinaggio artistico. A Bratislava, nella tappa d’esordio di Junior Grand Prix, Daniel Grassl (Young Goose Academy) illumina la seconda giornata di gare ...