Passaggio da ora legale a ora solare | quello di fine ottobre potrebbe essere l’ultimo

Ponte Morandi - il Passaggio di un grosso tir potrebbe aver innescato il crollo : Si susseguono le ipotesi sul crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto scorso, una tragedia immane che ha causato 43 morti e centinaia di sfollati. Le indagini procedono. Attualmente vi sono circa 60 indagati per il collasso del viadotto, tra cui anche la società concessionaria Autostrade per l'Italia. E nel frattempo, pare che si stia capendo di più anche sulle cause del crollo. L'ultima ipotesi presa in considerazione dagli ...

Cosa prevede la proposta Ue per abolire il Passaggio da ora solare a ora legale : È pronta la proposta della Commissione europea per eliminare il passaggio all'ora legale: i paesi membri dell'Unione Europea entro ottobre 2019 dovranno decidere se adottare l’ora solare oppure quella legale. La commissaria ai Trasporti, Violeta Bulc, ha spiegato Cosa prevederà la proposta e Cosa cambierà per i Paesi dell'Ue.Continua a leggere

Il Passaggio da ora solare a ora legale verrà abolito già nel 2019 : Il passaggio da ora solare a ora legale sarà abolito già nel 2019: ad assicurarlo è il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. L'ultimo cambio delle lancette avverrà a marzo 2019 o a ottobre 2019: ogni Paese, infatti, può decidere se continuare a far riferimento solo all'ora legale o solo all'ora solare.Continua a leggere

Etna : Protezione civile - disposto Passaggio di livello di allerta da "verde" a "giallo". Incrementate le attività di monitoraggio : ... il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze e il Consiglio nazionale delle ricerche Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente". "L'innalzamento del livello di ...

Abolizione del Passaggio all’ora legale in Europa - qual è l’iter legislativo e quanto tempo ci vorrà : Pochi giorni fa, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato che a breve inizierà l'iter per l'Abolizione della direttiva che impone il cambio da ora solare a ora legale nei paesi europei. Ma, esattamente, qual è l'iter che la proposta di Abolizione dell'ora legale dovrà affrontare per l'approvazione definitiva?Continua a leggere

Pisa - crolla maxi cartello stradale sulla superstrada e sfiora le auto di Passaggio : Crollo di un grosso cartello stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi della diramazione per Pisa e Livorno direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa – distaccamento di Cascina. Fortunatamente non sono state colpite auto e nessuno è rimasto ferito anche se Repubblica scrive che l’insegna ha sfiorato diverse auto che stavano passando in quel momento. Il ...

Grecia : ministro Economia Dragasakis - fine era memorandum è Passaggio storico per il paese : "Dobbiamo sfruttare questa opportunità e guarire le ferite della crisi e dell'austerità e proteggere la società dalle probabili crisi future", ha sottolineato il ministro dell'Economia. "La fine del ...