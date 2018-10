PAQUETÁ AL MILAN Ultime notizie | il Flamengo si tira indietro? Aperta un' inchiesta

Milan - inchiesta del Flamengo su Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo su Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paquetà-Milan - l'affare si tinge di giallo : RIO DE JANEIRO , BRASILE, - Si tinge di giallo l'annunciata cessione di Lucas Paquetà al Milan . Il Consiglio deliberativo del Flamengo , come riporta 'Globoesporte', ha aperto un'indagine interna ...

Milan-Paquetà - incredibile colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...

Paquetà al Milan - conferma dal Flamengo / Ultime notizie - l'ex R.Junior frena : "Esploderà tra 2-3 anni" : Paquetà al Milan, calciomercato: l'ad del Flamengo conferma il passaggio in rossonero a scapito delle voci sul Real Madrid. Intanto però c'è chi frena l'entusiasmo sul suo talento.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Milan - Roque Júnior : "Zaccheroni il mio maestro. Paquetà? Dategli tempo" : Roque Júnior: i tifosi rossoneri che seguirono la finale di Champions con la Juventus a Manchester nel 2003, vinta dal Milan ai rigori, certamente ricorderanno questo nome. Il difensore brasiliano, ...

Milan - ecco quando arriva Paquetà : Lucas Paquetá non arriverà al Milan a gennaio, con l'apertura della sessione invernale di mercato, ma molto prima: Sky Sport fa sapere che il calciatore sarà a Milano nei primissimi giorni di dicembre, dopo aver disputato l'ultima partita in Brasile col Flamengo, che sarà contro l'Atlético Paranaense il 2 dicembre, ...

Paquetà è del Milan per 35 milioni : La dirigenza del Flamengo ha sgomberato il campo: Paquetà è del Milan. Il giocatore è già stato ceduto. Il calciatore

Milan - anticipato l'arrivo di Paquetà in Italia : si allenerà a Milanello già da inizio dicembre : L'ultima partita di Lucas Paquetà con la maglia del Flamengo sarà quella contro l'Atletico Paranaense, in programma il prossimo 2 dicembre. Dopodiché, il giocatore brasiliano salirà su un aereo ...

Paquetà al Milan/ Ultime notizie - ad Flamengo : "Real Madrid? No - ha già firmato coi rossoneri" : Paquetà al Milan, calciomercato: le voci sul possibile passaggio al Real Madrid sono smentite categoricamente dall'ad del Flamengo che conferma la firma coi rossoneri.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:47:00 GMT)

Calciomercato Milan - le parole dell’ad del Flamengo chiariscono il futuro di Paquetà : Fino a ieri sembrava tutto fatto tra Milan e Flamengo per il trasferimento di Paquetà in rossonero, poi il presunto inserimento del Real Madrid nella trattativa. Oggi le precisazioni dell’Amministratore delegato della società carioca Bruno Spindel, che in una lunga intervista a “Coluna do Flamengo”, ha dichiarato: “Abbiamo già firmato il contratto con il Milan e intendiamo rispettarlo. Nessun contatto con il Real e ...

L'a.d. del Flamengo : "Paquetà al Milan? Abbiamo già firmato - altro che Real..." : Nessun inserimento dell'ultimo minuto del Real Madrid, come si vociferava in Spagna. Il Flamengo assicura invece il Milan sul futuro dell'asso brasiliano Lucas Paquetà. In una lunga intervista a "...

Milan - l’ad del Flamengo fa chiarezza sul futuro di Paquetà : “inserimento del Real? Ecco tutta la verità” : Il dirigente del club brasiliano ha fatto sapere che non ci sono possibilità che Paquetà non vada a Milano Il Milan avrà Paquetà a gennaio, non ci sono infatti possibilità che il brasiliano non vesta la maglia rossonera tra qualche mese. A confermarlo è l’ad del Flamengo, intervenuto ai microfoni di ‘Coluna do Flamengo’ per fare chiarezza sulla situazione, escludendo categoricamente un inserimento del Real Madrid. DOUGLAS ...

Milan - il dg del Flamengo : “Paquetà? Abbiamo un accordo e lo rispetteremo” : Parole confortanti per i tifosi del Milan, quelle di Bruno Stindel, direttore generale del Flamengo. Quest’ultimo ha chiarito delle voci di mercato riguardanti Paquetà, prossimo giocatore del Milan. Per il talento brasiliano si sono fatte avanti tante big europee, ma dalla dirigenza del club brasiliano hanno fatto sapere che c’è e sarà rispettato un accordo […] L'articolo Milan, il dg del Flamengo: “Paquetà? Abbiamo un ...