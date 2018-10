Papa a presidente sudcoreano | disposto a visitare Corea del nord

Il Papa parla col presidente polacco di migranti e Ucraina : Città del Vaticano, 15 ott., askanews, - Nel corso dei 'cordiali colloqui' che Andrzej Duda, presidente della Repubblica di Polonia, a Roma per il 40esimo anniversario dell'elezione di San Giovanni ...

Papa riceve presidente polacco in anniversario elezione Wojtyla : Città del Vaticano, 15 ott., askanews, - Papa Francesco ha ricevuto oggi alle 10 il presidente della Polonia, Andrzej Duda, a Roma in occasione del 40esimo anniversario dell' elezione di Giovanni Paolo ...

Moglie presidente polacco dona a Papa prodotti tipici per poveri : Città del Vaticano, 15 ott., askanews, - La Moglie del presidente polacco ha relagato al Papa una cesta di profotti tipici del paese, tra cui salami e una bottiglietta d'olio, in occasione dell'...

Papa riceve Presidente Corea 18 ottobre : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 9 OTT - Papa Francesco riceve rà in udienza il Presidente di Corea , Moon Jaein, giovedì 18 ottobre , alle ore 12.00, nel Palazzo Apostolico Vaticano. Lo riferisce il ...

Il Papa e il presidente del Montenegro parlano di integrazione Ue : Città del Vaticano, 8 ott., askanews, - Il Papa e il presidente del Montenegro hanno parlato di ' integrazione europea' nel corso dell'udienza che ha avuto luogo questa mattina in Vaticano. Dopo il ...

vicepresidente Papa relli illustra "umbriainnova" : 4 nuovi strumenti finanziari per la competitività delle piccole e medie imprese : ... consentendo alle imprese di beneficiare di circa 163 milioni di finanziamenti", il vicepresidente paparelli ha evidenziato che "il perdurare degli effetti della crisi economia e l'introduzione di ...

Papa a presidente del Montenegro : continui a lavorare per la pace : Città del Vaticano, 8 ott., askanews, - 'So che lei sta lavorando per la pace, le auguro di continuare a farlo': il Papa lo ha detto al presidente della Repubblica del Montenegro, Milo Djukanovic, che ...