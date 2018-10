Panic Button parla del supporto a Nintendo Switch e delle difficoltà nel realizzare i

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Panic Button e il supporto a #NintendoSwitch. - fabiogiaimo : RT @Eurogamer_it: Panic Button e il supporto a #NintendoSwitch. - Eurogamer_it : Panic Button e il supporto a #NintendoSwitch. - NPlayerItalia : Panic Button: “Ci piacciono le sfide, e per questo abbiamo lavorato ai porting per Switch” -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)è stato uno degli studi più prolifici per quanto riguarda i porting per. La compagnia ha lavorato con Bethesda per portare Doom e Wolfenstein II, con Doom Eternal a seguire più tardi, sull'ibrida.ha anche lavorato a Rocket League pere alla prossima versione di Warframe.GamesIndustry ha pubblicato un'intervista con Adam Creighton, GM di. Uno degli argomenti discussi è stato il:"Ci piaceprogetti speciali per l'hardware eè un dispositivo interessante perché lo si utilizza in movimento, lo si utilizza in modalità dock spostandosi avanti e indietro. Quindi abbiamo realizzato varie cose con gli schemi di controllo e con il movimento, ma anche portare questi grandi titoli AAA nella loro vera forma su questo hardware ibrido è stato davvero impegnativo. Ci piace la sfida. Volevamo sia ampliare ...