Pallone d' Oro | Buffon non ha dubbi | ' Lo merita Mbappé | è un fenomeno! Mai visto uno così'

Chelsea - Hazard : 'Real Madrid? Non a gennaio. Ma voglio giocare in Spagna per vincere il Pallone d'Oro' : ... con 7 gol e 3 assist nelle prime otto giornate, continua a far parlare di sé soprattutto per il suo futuro: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno ...

Pallone d'Oro - troppi voti egiziani a Salah : France Football cancella il sondaggio : Insieme con i best 30, France Football aveva aperto un sondaggio per far votare i tifosi di tutto il mondo. Peccato che i risultati fossero "drogati" e poco credibili rispetto a quelle che saranno ...

Pallone d’oro giovani : due rossoneri nella top 10 - ma il favorito è Mbappé : France Football annuncia due grandi novità. Oltre al classico Pallone d’oro, la rivista che – da sempre – si occupa dell’assegnazione del premio calcistico individuale più prestigioso al mondo ha istituito anche il Pallone d’oro femminile e il Premio Kopa, una sorta di Pallone d’oro riservato agli Under 21. Sono dieci i candidati che si contenderanno quest’ultimo premio, tra cui anche due giocatori del ...

Pallone d’oro - Griezmann polemico : “Lo merita un francese” : Antoine Griezmann è stato inserito fra i 30 calciatori che hanno ricevuto le nomination per il Pallone d’Oro 2018, ma oggi il calciatore francese ha rilanciato. Parlando a France Football, l’attaccante dell’Atletico ha ribadito la propria candidatura: “Quest’anno ho vinto la Supercoppa europea, l’Europa League e il Mondiale. Nelle scorse ore ho parlato del possibile paragone con Messi e Cristiano Ronaldo ...

Pallone d'Oro - nessun italiano tra i 30 candidati : Il Real Madrid vincitore dell'ultima Champions League e la Francia campione del Mondo recitano la parte del leone nella lista dei calciatori in corsa per il Pallone d'Oro. France Football ha...