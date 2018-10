Pallanuoto | A1 2018-2018 | seconda giornata Le prime della classe esaltate dai risultati

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : impresa clamorosa! La BPM Sport Management batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos : Un’impresa eccezionale, al debutto nel Girone B di Champions League. Sicuramente la vittoria più importante nella storia dei Mastini. La BPM Sport Management fa esplodere Busto Arsizio: alle piscine Manara apoteosi per il pubblico di casa che vede la propria compagine battere per 7-6 i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. La terza forza italiana dello scorso campionato riesce dunque ad imporsi contro la squadra ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : dominio Pro Recco - Stella Rossa battuta 17-4 : Esordio con una vittoria per Ratko Rudic sulla panchina della Pro Recco nelle competizioni europee. La compagine campione d’Italia parte fortissimo nel raggruppamento di Champions League imponendosi in trasferta per 17-4 sulla Stella Rossa. Match davvero senza storia dall’inizio alla fine: i liguri si sono testati in una delle prime uscite stagionali e hanno messo in luce già uno stato di forma più che discreto (da segnalare che ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Steaua-Brescia 5-8. I lombardi passano a Bucarest nella prima uscita : Dopo aver superato gli ultimi due turni preliminari il Brescia inizia bene anche la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i lombardi si sono infatti imposti nella prima giornata in casa della Steaua Bucarest. In Romania la formazione italiana è passata per 5-8, scavando il solco decisivo nei due periodi centrali della partita. Nel primo quarto a sbloccare la partita è Muslim, ma i romeni rimontano e passano in vantaggio, prima che ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Ortigia-Lazio 14-7. Siciliani devastanti anche nell’esordio in campionato : Vincere aiuta a vincere e l’Ortigia lo sa: dopo la qualificazione ai quarti di Euro Cup, nel debutto della Serie A1 di Pallanuoto maschile i siracusani hanno demolito la resistenza della Lazio, sconfiggendola con il netto punteggio di 14-7. Mattatore della gara Giacoppo, autore di un poker. Nel primo quarto avvio sprint dei Siciliani che sbloccano in superiorità con Espanol e allungano subito con Napolitano e Jelaca. Colosimo accorcia nel ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : oggi la prima giornata. Programma - orari e tv : Si alza il sipario sulla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto e anche la tv scende in campo raggiungendo accordi con le squadre di club impegnate nel massimo torneo continentale: da una parte il Brescia ha annunciato che le sue gare saranno trasmesse da Eurosport, mentre dall’altro la Sport Management ha raggiunto un accordo con Sportitalia. Si attendono eventuali notizie in merito dalla Pro Recco. La partita del Brescia in ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : Ortigia pesca i greci del Vouliagmeni nei quarti di finale : Si è appena concluso il sorteggio dei quarti di finale dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani dell’Ortigia, che hanno brillantemente superato le due fasi eliminatorie qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta, incontreranno la formazione ellenica del Vouliagmeni. Va ricordato che le quattro qualificate dalle fase eliminatorie di Euro Cup hanno incrociato le quattro eliminate al terzo turno della Champions League. Per ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori italiane della prima giornata. Emmolo ritorna - esplode Bettini. La rinascita di Izabella Chiappini : La prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di Pallanuoto femminile. Valeria ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Subito Francesco Di Fulvio show : prima giornata per il campionato maschile di Pallanuoto di A1: sei i match disputati come di consueto nel sabato pomeriggio, con la sfida tra Ortigia e Lazio rimandata a mercoledì a causa dell’impegno (trionfale) dei siciliani in Euro Cup. Vittorie piuttosto semplici e scontate per le compagini più attese: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management partono ovviamente con il piede giusto. Andiamo a rivivere questo primo turno con i migliori ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia. Esordio del Settebello in Montenegro : Finalmente torna a disputare una partita ufficiale il Settebello: dopo la partita di inizio stagione contro le All Stars alla presentazione del campionato di Serie A1 a Genova, è ormai tempo di Europa Cup per l’Italia. Il Girone C scatterà infatti martedì prossimo in Montenegro, a Podgorica per la precisione. Nella prima giornata riposerà la Francia, e la Nazionale, che ha battuto già il Montenegro sempre in Europa Cup lo scorso anno a ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco - Brescia e Sport Management all’esordio nella fase a gironi : Dopo la lunga fase preliminare è tempo di fase a gironi per la Champions League di Pallanuoto: mercoledì 17 le tre big del nostro campionato esordiranno nel massimo torneo continentale per squadre di club. Impegno interno per la Sport Management, fuori Pro Recco e Brescia. Nel Girone A la Pro Recco, campione d’Italia e vicecampione d’Europa, farà visita ai serbi della Stella Rossa di Belgrado per ricominciare al meglio la nuova ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : capolavoro Ortigia - è ai quarti di finale! : capolavoro dell’Ortigia, l’Italia della Pallanuoto al maschile può esultare: avrà una squadra nei quarti di finale di Euro Cup. La compagine siciliana è riuscita infatti a centrare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della seconda manifestazione continentale per importanza, grazie alla vittoria odierna per 10-9 sul Mornar. Partita davvero equilibratissima e decisa da una giocata da opportunista di Espanol proprio allo ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : risultati e classifica della prima giornata. Tutto facile per le big - colpaccio per il Quinto : Tutto facile all’esordio per le prime tre della classe della scorsa stagione nel campionato di A1 di Pallanuoto maschile. Nella prima giornata infatti non hanno problemi Pro Recco, AN Brescia e Sport Management che volano a tre punti in attesa di sfide dal livello più alto. colpaccio per la matricola Quinto, vittorie anche per Savona e Posillipo. Si disputerà mercoledì l’incontro tra Ortigia e Lazio, con i padroni di casa che sono ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Barcellona-Ortigia 6-9. Gran partita dei siracusani - la qualificazione ai quarti si avvicina : Era la partita più delicata del girone e l’Ortigia disputa una gara perfetta: nella prima giornata del secondo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto i siracusani riescono a battere gli spagnoli del Barcellona per 9-6 in una partita in cui gli spagnoli non vanno mai in vantaggio. La partita è delicata ed il primo quarto viene giocato in maniera molto contratta da ambo le parti: l’unica marcatura è di Christian Napolitano ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...