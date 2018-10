Pakistan | impiccato il pedofilo che uccise la piccola Zainab

Pakistan - l’assassino della piccola Zainab è stato impiccato : la bimba era stata stuprata : Imran Ali, 24 anni, aveva poi confessato di aver ucciso almeno altre nove piccine. La bambina di 8 anni è diventata l’emblema della piaga silenziosa degli abusi sui minori in Pakistan. Il padre si è detto "soddisfatto" per l'esecuzione, ma rammaricato perché "le autorità non hanno trasmesso l'impiccagione in diretta tv”.Continua a leggere