Pagamenti digitali | a Smau le novità Bill e EasyCassa lanciate da SisalPay

PostepayCrowd 2.0 - supporto alle imprese nel settore dei Pagamenti digitali : Gia' finanziato il primo progetto da Poste Italiane nell'ambito dell'iniziativa PostepayCrowd 2.0, svolta in collaborazione con Mastercard e con la piattaforma online partner Eppela. L'azienda ha dunque aperto la seconda fase della sua campagna [VIDEO] finalizzata a dare supporto ad imprese in fase di nascita; nel corso della prima, sono stati più di 190 i progetti che hanno beneficiato del sostegno economico delle donazioni sul web e che hanno ...

Skype - invio di soldi su Windows 10 con integrazione Paypal. Ulteriore nuovo sistema Pagamenti digitali : Al via nuova possibilità di pagamento con Paypal tramite Skype anche per gli utenti Windows 10: come funzionerà e novità