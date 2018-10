Padroni senza cuore abbandonano due coniglietti

La Baviera è senza Padroni. Stop agli alleati di Merkel. Frena l'AfD - boom dei Verdi : L e elezioni amministrative in Baviera hanno provocato un terremoto politico in Germania . L'Unione cristiano-sociale, Csu,, partito fratello della Cdu di Angela Merkel nella seconda regione tedesca ...

La Baviera è senza Padroni. Stop agli alleati di Merkel. Frena l’AfD - boom dei Verdi : Le elezioni amministrative in Baviera hanno provocato un terremoto politico in Germania. L’Unione cristiano-sociale (Csu), partito fratello della Cdu di Angela Merkel nella seconda regione tedesca per numero di abitanti, ha incassato una pesantissima sconfitta perdendo ieri ben 10 punti percentuali rispetto a cinque anni fa e raggiungendo solo il 3...

Vuelta a España 2018 : una corsa senza Padroni. Il Team Sky si disinteressa della maglia rossa e Rudy Molard ringrazia : La Vuelta a España 2018 è per ora una corsa senza padroni. La dimostrazione è arrivata nella tappa odierna, in cui per il secondo giorno consecutivo è andata in porto la fuga. Qualcosa che non accade spesso nella prima settimana di un grande giro, anche se la corsa spagnola ci regala spesso della sorprese. Tra queste oggi c’è il cambio di leader della classifica generale. Il Team Sky si è completamente disinteressato della maglia rossa, visto ...