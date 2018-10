Pace fiscale | gelo fra leader

Pace fiscale - esclusiva di Affari La Lega non vuole rivedere il Dl : La Lega risponde picche alla richiesta del Movimento 5 Stelle di modificare il testo del decreto fiscale in un nuovo Consiglio dei ministri, come hanno spiegato i grillini e in particolare il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro Segui su Affaritaliani.it

Pace fiscale - Repubblica ha già condannato il giacobino Di Maio : Stupisce la certezza di Massimo Giannini: “Eccolo qua, l’ultimo colpo di teatro: il condono ‘a sua insaputa’” (Repubblica, 18 ottobre). Non ci sono dubbi, Di Maio è un bugiardo, mente, sapeva del condono che perdona i riciclatori del denaro sporco e ha inscenato questa “tragicomica Opera Buffa” della congiura. Se fosse vero, se avessimo senza dubbio alcuno la certezza che così è, la carriera politica del leader pentastellato sarebbe fortemente ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Pace fiscale - Di Maio : è complotto. Salvini : nessun trucco. Conte : no frattura M5s-Lega : Da Pd e da Fi la richiesta al governo di riferire in Parlamento. Le opposizioni accusano: ladri di futuro. Mattarella invita le forze politiche a dialogo costruttivo. Forse domani un Cdm-bis per un ...

Pace fiscale - non c’è niente da fare : agli italiani piace evadere le tasse : Il 4 marzo le elezioni politiche hanno visto il Movimento 5 stelle, con il 32% dei voti, battere nettamente la Lega, che ha raccolto il 17%. Ciò malgrado, nel governo Conte a farla da padrone è Matteo Salvini, sia perché sa toccare le corde degli italiani peggiori (lo stesso genere di quelli che 80 anni fa approvarono l’orrore delle leggi razziali di Mussolini) sia per l’estrema modestia del suo “pari grado”, il famoso Di Maio. Così, le proposte ...

C’è un complotto per manipolare il testo sulla Pace fiscale? Ecco una ricostruizione : (foto: Antonio Masiello/Getty Images) Il 17 ottobre, durante la registrazione della trasmissione Porta a porta andata in onda su Rai 1, il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato del decreto in materia fiscale appena approvato dal Consiglio dei ministri, annunciando l’intenzione di “presentare denuncia alla procura della Repubblica”. Secondo il leader politico del Movimento 5 stelle, infatti, “al Quirinale è arrivato un ...

Pace fiscale - Garavaglia (Lega) smentisce Di Maio : “Il testo? Lo conoscevano tutti” : “Lo sapevano tutti, è evidente”. Così risponde Massimo Garavaglia, il Viceministro all’Economia della Lega, fuori da Montecitorio alle domande dei cronisti su chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio. Lo sapeva anche Di Maio? Incalzano i cronisti. “Non lo so…”, taglia corto Garavaglia. L'articolo Pace fiscale, Garavaglia (Lega) smentisce Di Maio: “Il testo? Lo ...

Pace fiscale - Orfini contro Di Maio : “Bozza manipolata? Accusa ridicola e folle. Non sa come giustificare condono” : Luigi Di Maio, dopo la denuncia fatta nel salotto di Bruno Vespa, intercettato starmene non risponde alle domande dei giornalisti. Sulla vicenda della ‘manina’ nel DL fiscale l’opposizione, con Matteo Orfini, presidente del partito Democratico attacca: “Solidarietà alla Procura che si dovrà occupare di cose palesemente insensate, ridicole e folli. Siamo di fronte ad una cosa senso: Di Maio cerca di nascondere il ...

Travolti tutti i «paletti» sulla Pace fiscale Ecco come si è trasformata in condono : Tetto a 100.000 euro, nessun salvacondotto penale, agevolazioni per chi in difficoltà non è riuscito a versare quanto dichiarato: le tre «trincee» travolte nelle varie bozze

Pace fiscale - Mangialavori - Fi - : "Da Di Maio attacchi a Lega e Mef" - : "L'ultima sortita del vicepremier Di Maio sul decreto fiscale dimostra in modo inequivocabile la sua incapacità politica e rappresenta un grave affronto nei riguardi della Lega e dei tecnici del Mef". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. "Di Maio

Manovra - governo a caccia della manina sulla Pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Pace fiscale : scontro Di Maio-Lega. E al Quirinale non arriva il testo : Contrasti nella maggioranza sul decreto fiscale collegato alla manovra. Di Maio attacca 'il testo inviato al Quirinale è stato manipolato' dice il vicepremier che intende fare una denuncia in procura. ...

Pace fiscale - Di Maio : 'Testo manipolato'; Renzi : 'La sua mediocrità è imbarazzante' : Pace fiscale, è giallo sul via libera dell'esecutivo. Luigi Di Maio solleva il caso: Al Colle è arrivato un testo manipolato, tuona il vicepremier che annuncia l'intenzione di denunciare il tutto alla Procura. Il leader pentastellato ha reso nota la querelle nel corso della registrazione di Porta a Porta. Solo che sulla questione è intervenuto anche l'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. Non è ancora pervenuto il testo del decreto ...