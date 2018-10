Pace fiscale | Di Maio | «Testo manipolato» Il Quirinale | «Mai ricevuto» Conte blocca

Luigi Di Maio : "Al Quirinale testo su Pace fiscale manipolato - denuncio"/ Ultime notizie - la Lega si sfila : Luigi Di Maio su pace fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:32:00 GMT)

Renzi irride Di Maio sul testo della Pace fiscale : "Ma almeno sa leggere?" : "Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto". Così su Facebook l'ex premier Matteo Renzi, a proposito della presunta manipolazione del testo sulla pace fiscale denunciata a Porta a Porta da Luigi Di Maio.L'ex premier va giù duro: "Un qualsiasi studente ...

Di Maio : "Al Quirinale testo manipolato sulla Pace fiscale". Il Colle smentisce : "Mai ricevuto" : "Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato" sulla pace fiscale. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta.Secondo il numero uno pentastellato "nel testo che è arrivato al Quirinale c'è lo scudo fiscale per ...

Pensioni : ecco le 4 finestre Boeri : più costi per 140 mld «Pace fiscale» : le regole|Video : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza

Cambi e ritocchi nella manovra - novità sulla cosiddetta Pace fiscale : Maglie più larghe per chi ha contenziosi con il Fisco, si potranno far emergere somme fino a centomila euro non solo per i redditi ma anche per i mancati versamenti Iva -

