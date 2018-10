Pablo Pinxit | sulle ' Serrande d' arte' di Milano le immagini di Dante | Leopardi e Goethe

Blastingnews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Conclusa la "Fashion Week",si trasforma in città d'. Insieme alla mostra di Picasso dal tema 'Metamorfosi, nel quartiere di Brera l'artista italo-argentinoCompagnucci, inmeglio conosciuto come, è uno dei grandi protagonisti di Brerart, l'esposizione dicontemporanea diffusa di. La mostra si inserisce all'interno del più ampio progetto indetto dal MUDO, il Museo urbano diffuso obbligatorio, che punta alla riqualificazione della città anche e soprattutto attraverso l'. Ogni luogo della città, infatti, dai palazzi alle vie, alledei negozi, come in questo caso, diventa lo spazio ideale per ospitare una o più opera d'....