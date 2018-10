: Pace fiscale, Di Maio: ‘Testo manipolato al Colle, denunciamo’. Quirinale: ‘Qui non arrivato’. Palazzo Chigi: “Invi… - petergomezblog : Pace fiscale, Di Maio: ‘Testo manipolato al Colle, denunciamo’. Quirinale: ‘Qui non arrivato’. Palazzo Chigi: “Invi… - riotta : Sarà difficile spiegare agli italiani una manovra fiscale che si scrive da sola, come certi incunaboli di Harry Pot… - ricpuglisi : Perché @luigidimaio vuole denunciare ignoti alla Procura della Repubblica per testo del decreto su pace fiscale nel… -

"Il presidente del Consiglio non ha minacciato le dimissioni negli scambi telefonici avuti oggi", anzi "ha espresso in maniera molto risoluta la determinazione di fissare unCdM per la necessità di trovare una soluzione tecnica e, se del caso, politica ai problemi emersi con il dl". Lo riferiscono fonti di Palazzo, secondo le quali Conte ha spiegato ai "suoi interlocutori che non c'erano alternative rispetto alla convocazione di unCdM".(Di giovedì 18 ottobre 2018)