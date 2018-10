Ospina | ' Meret è un talento | devo dare il massimo Cavani lo consoco bene | l' ho già

100x100napoli

: Ospina: «L'amore dei napoletani fa piacere. Meret è un talento, ma io sono venuto per giocare»… - napoligol2014 : Ospina: «L'amore dei napoletani fa piacere. Meret è un talento, ma io sono venuto per giocare»… - SiamoPartenopei : Ospina: 'Sono qui per giocare, voglio convincere Ancelotti! Meret grande talento, su Garella e il Psg...' - CalcioNapoli24 : -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) David, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: ' A Napoli sono amato? Mi fa piacere, ma queste cose non mino distrarre. Io come Garella? Me l'hanno detto, ho chiesto informazioni ai collaboratori del Napoli. Ho ...