ORTODOSSI E CATTOLICI Solo la stoltezza della Croce aiuta le Chiese a non

ilsussidiario

: RT @sputnik_italia: #KrzysztofZanussi: “#GiovanniPaoloII capiva gli ortodossi meglio di altri Papi” - NikeSkywalker : RT @sputnik_italia: #KrzysztofZanussi: “#GiovanniPaoloII capiva gli ortodossi meglio di altri Papi” - SurrexitVere : @cris_cersei @boni_castellane @Psicovirginio @elvialorena50 @miowid53 @acs_italia @nelloscavo @Tornielli… - SurrexitVere : @Psicovirginio @elvialorena50 @boni_castellane @cris_cersei @miowid53 @acs_italia @nelloscavo @Tornielli… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) E' in atto uno scontro tra i Patriarcati di Mosca e Costantinopoli sull'autocefalìaChiesa in Ucraina. In realtà la divisione sta permeando anche la Chiesa cattolica. FRANCESCO BRASCHI