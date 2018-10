Ordine giornalisti | approvate le linee guida per la riforma | cambia l’accesso alla

Giornalisti - ok a linee guida di riforma Odg : si chiamerà Ordine del Giornalismo : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Abusa della figlia per nove anni, arrestato 1 giorno ago ASCOLTA RADIO SENISE ...

Il Corecom si presenta. Il presidente Talucci respinge le accuse di incompatibilità e le polemiche dell'Ordine dei Giornalisti e del ... : Talucci ha auspicato, nonostante tutto, un rapporto di collaborazione con il mondo del giornalismo "col quale spero di poter interfacciarmi in maniera propositiva e proficua". 'Non esiste democrazia ...

Friuli - Fedriga illustra una riforma su Facebook. Ordine e sindacato giornalisti : “Così si eliminano le domande scomode” : Conferenze stampa senza giornalisti che facciano domande scomode: il sogno dei politici si realizza grazie a Facebook. A denunciarlo sono Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, e Carlo Muscatello, presidente di Assostampa Fvg. A Trieste, infatti, il governatore leghista Massimiliano Fedriga ha convocato una specie di conferenza stampa social. In realtà si tratta di una “diretta Facebook” in cui, ...

Tutte le volte che in 70 anni la politica ha tentato di abolire l'Ordine dei giornalisti : Il Movimento 5 stelle non è il primo partito a proporre l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti (Odg). Quella che si sta consumando in queste ore è solo l’ultima di una serie di battaglie che vanno avanti da più di 65 anni, ovvero già da prima che l’ordine stesso esistesse. Molti anni prima che l’abolizione dell’ordine arrivasse sui tavoli del governo Conte, come ha annunciato il ...

Tutte le volte che in 70 anni la politica ha tentato di abolire l'Ordine dei giornalisti : Il Movimento 5 stelle non è il primo partito a proporre l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti (Odg). Quella che si sta consumando in queste ore è solo l’ultima di una serie di battaglie che vanno avanti da più di 65 anni, ovvero già da prima che l’ordine stesso esistesse. Molti anni prima che l’abolizione dell’ordine arrivasse sui tavoli del governo Conte, come ha annunciato il ...

Giornalisti - l’annuncio del M5s : “L’abolizione dell’Ordine è già sul tavolo del governo” : L’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti “è già sul tavolo del governo”. Si legge in un post firmato “Movimento 5 Stelle” pubblicato sul Blog delle Stelle, dal titolo “L’Ordine dei Giornalisti non serve: aboliamolo“, che conferma l’intenzione già annunciata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi. Nel post sul proprio blog, il ...

Ms5 : 'L'Ordine dei giornalisti non serve : aboliamolo' - il provvedimento è già sul tavolo del governo : Dopo la diffusione della registrazione audio in cui il portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino minaccia di cacciare i funzionari del Ministero di Economia e Finanza, il diretto interessato si ...

M5s vuole abolire l'Ordine dei giornalisti : 'Progetto già sul tavolo del governo' : Sul tavolo del governo spunta il progetto di abolizione dell'Ordine dei giornalisti . Lo comunica il Movimento 5 Stelle sul suo blog: "A cosa serve l'Ordine dei giornalisti se non sanziona la ...

Editoria - M5s : "Aboliamo l'Ordine dei giornalisti"/ Ultime notizie - Pd : "Rappresaglia per caso Casalino" : Editoria, M5s: "Aboliamo l'Ordine dei giornalisti". Ultime notizie, insorgono le forze di opposizione, il Partito Democratico: "Rappresaglia per caso Casalino"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Il M5S vuole abolire l’Ordine dei giornalisti : Il M5S vuole abolire l'Ordine dei giornalisti, dopo le polemiche nate in seguito alla diffusione dell'audio del portavoce del premier Conte, Rocco Casalino: "Il provvedimento è già sul tavolo del governo", minacciano. FI: "Una rappresaglia in piena regola da parte dei grillini che si confermano allergici alla democrazia e al pluralismo dell'informazione".Continua a leggere

M5S : aboliamo Ordine giornalisti - testo già su tavolo governo : Roma, 25 set., askanews, - 'A cosa serve l'Ordine dei giornalisti se non sanziona la diffusione delle notizie false e i comportamenti antietici di giornalisti mossi solo da interessi di partito e non ...

Editoria - il M5S : "Via l'Ordine dei giornalisti". Il Pd : "Per aiutare Casalino?" : Il Moviemento 5 Stelle torna all'attacco dell'ordine dei Giornalisti. Non solo con il decreto Editoria allo studio di Vito Crimi, ma - pare - con un provvedimento ad hoc che ne preveda l'abolizione."A cosa serve l'ordine dei giornalisti se non sanziona la diffusione delle notizie false e i comportamenti antietici di giornalisti mossi solo da interessi di partito e non dal desiderio di informare i cittadini? A niente. Quindi aboliamolo. Il ...

M5S pronto ad abolire l'Ordine dei giornalisti : "Provvedimento già sul tavolo del governo" : Il progetto di abolizione dell'Ordine dei giornalisti è già sul tavolo del governo. Lo comunica il Movimento 5 stelle nel blog: "A cosa serve l'Ordine dei giornalisti se non sanziona la diffusione delle notizie false e i comportamenti antietici di giornalisti mossi solo da interessi di partito e non dal desiderio di informare i cittadini? A niente - si legge nella nota - quindi aboliamolo. Il provvedimento è già sul ...

Governo : Ordine giornalisti Lombardia apre istruttoria su Casalino : Milano, 24 set. (AdnKronos) – L’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha avviato l’iter per la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale del file audio registrato dal portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nell’esercizio delle sue funzioni e destinato a un giornalista. Lo annuncia il presidente dell’Ordine lombardo, Alessandro Galimberti. Il Consiglio di disciplina territoriale ...