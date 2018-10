Orange is The New Black | Netflix cancella la serie La stagione 7 sarà l euro ultima

Orange is the New Black chiude : la settima stagione sarà l'ultima : Il momento è arrivato. Adesso è ufficiale: le porte della prigione di Litchfield stanno per aprirsi, Orange is the New Black chiude con la prossima settima stagione, attesa nel 2019 su Netflix (in Italia anche su Premium Stories).L'annuncio della chiusura ufficiale di Orange is the New Black è arrivato nel pieno stile della serie tv, attraverso un video con le protagoniste dello show che potete trovare qui di seguito pubblicato dall'account ...

Orange Is the New Black cancellata : la settima stagione sarà l’ultima della rivoluzionaria serie : Brutte notizie per le detenute di Litchfield e per i loro fan: Orange Is the New Black è stata cancellata. La notizia era nell'aria già da un po' ma solo qualche ora è diventata ufficiale con un video che le protagoniste hanno deciso di pubblicare per ringraziare i fan e promettere scintille nella settima e ultima stagione della serie. Il cast ha annunciato che l'imminente settima stagione di Orange is The New Black sarà l'ultima. Nel video ...

Orange Is The New Black 6 - il finale spiegato dagli autori : Uscita su Netflix il 27 luglio scorso, la sesta stagione di Orange Is The New Black ha cercato di riportare sui binari delle prime stagioni la vicenda delle detenute del Litchfield, in primis la protagonista Piper (Taylor Schilling). Ma è il finale di stagione a confermare la volontà degli autori di mantenere l'approccio a temi contemporanei, affiancandoli al percorso della stessa Piper.-Attenzione: spoiler sul finale della sesta ...

Orange Is The New Black 6 - il finale spiegato dalla produttrice e dall'autore che l'ha scritto : Uscita su Netflix il 27 luglio scorso, la sesta stagione di Orange Is The New Black ha cercato di riportare sui binari delle prime stagioni la vicenda delle detenute del Litchfield, in primis la protagonista Piper (Taylor Schilling). Ma è il finale di stagione a confermare la volontà degli autori di mantenere l'approccio a temi contemporanei, affiancandoli al percorso della stessa Piper.-Attenzione: spoiler sul finale della sesta ...