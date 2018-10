Orange Is The New Black | annunciata l' ultima stagione

Orange is The New Black - la prossima stagione sarà l'ultima : La prossima stagione di Orange is The New Black sarà quella che sancirà la fine dell'avventura delle galeotte che hanno conquistato il mondo della televisione e milioni di spettatori in tutto il mondo.

Orange is the new black chiude - la settima stagione è l’ultima : Le galeotte più famose della tv hanno le ore contate: la prossima stagione di Orange is The New black sarà quella che sancirà la fine della serie che ha conquistato il mondo della televisione e milioni di spettatori. Lo ha annunciato lo stesso cast, in un messaggio video sul sito ufficiale della serie targata Netflix, dove le protagoniste hanno comunicato la notizia ai fan e coralmente ricordato i momenti vissuti sul set, promettendo di restare ...

Orange Is The New Black 6 - il finale spiegato dagli autori : Uscita su Netflix il 27 luglio scorso, la sesta stagione di Orange Is The New Black ha cercato di riportare sui binari delle prime stagioni la vicenda delle detenute del Litchfield, in primis la protagonista Piper (Taylor Schilling). Ma è il finale di stagione a confermare la volontà degli autori di mantenere l'approccio a temi contemporanei, affiancandoli al percorso della stessa Piper.-Attenzione: spoiler sul finale della sesta ...

