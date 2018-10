Ora a Istanbul si può comprare il biglietto della metro portando plastica da riciclare

ilpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il comune di, in Turchia, ha installato nuovi distributori automatici che permettono di ricaricare le tessere dell’abbonamento dei mezzi pubblici in cambio di bottiglie die lattine di alluminio, che verranno riciclate.Una bottiglietta dida 330 ml accredita due centesimi turchi, una da mezzo litro ne accredita tre, una da 1,5 litri ne accredita 9 centesimi. Uncosta 2,6 lire turche, circa 0,4 centesimi di euro, quindi ci vogliono 28 bottiglie da un litro e mezzo per comprarne uno. Le lattine di alluminio valgono di più: 9 centesimi turchi per una lattina da mezzo litro. Ilpuò essere usato per la, il tram, l’autobus e i bagni pubblici.