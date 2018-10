One More Pictures | meglio se in VR

Rocco SchiavOne 2/ Anticipazioni puntate 24 e 17 ottobre : chi ha ucciso i coniugi Moresi? : Rocco Schiavone 2, Anticipazioni 24 e 17 ottobre: l'investigatore dovrà scoprire perché sono stati uccisi i coniugi Moresi, trovati senza vita e in stato avanzato di composizione in casa.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Atletica – Concluso il Morenic Trail è tempo di tirare le somme : un successo sportivo per presenze e organizzaziOne : Il Morenic Trail, svoltosi con il patrocinio della Città di Ivrea e della Regione Piemonte, è stato un successo e ha fatto registrare il record di partecipazione delle 9 edizioni fin qui disputate Concluso il Morenic Trail è tempo di tirare le somme. Una manifestazione sportiva di Trail running che nei suoi diversi percorsi e formule, ha portato a correre per 119 km con 2540 metri di dislivello sui sentieri dell’Alta Via dell’Anfiteatro ...

Valeria Golino e la fine dell’amore con Riccardo Scamarcio : ‘La delusiOne più grande’ : “La delusione più grande della mia vita”: Valeria Golino non ha mezze misure, la rottura con Riccardo Scamarcio dopo più di dieci anni d’amore è stata un trauma per lei. L’attrice e regista italiana lo ha detto chiaramente: “Più c’è amore più si soffre ma non ci portiamo rancore e abbiamo addirittura fatto un film insieme”. Le ha fatto in qualche modo eco Scamarcio stesso: “Non sono ancora guarito, ...

Tumore al seno : scoperta la molecola che arresta la proliferaziOne delle cellule tumorali : Una nuova scoperta in ambito oncologico capace di mirare direttamente al motore del Tumore al seno. Si tratta di una piccola molecola scoperta dai ricercatori italiani del Centro per la Genomica dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il cui studio, è stato pubblicato di recente sulla rivista medica Oncogene. I ricercatori, già da diversi anni, stavano osservando, in particolare, le funzioni del microRNA-miR-34a, una molecola nota nel campo ...

Andrea IannOne abbracciato a una nuova "morettina". Addio Belen? : Da quando Andrea Ianonne e Belen Rodriguez si sono lasciati, sulla ex coppia ne sono state dette di cotte e di crude.Ogni giorno alla showgirl argentina viene attribuito un fidanzato nuovo ed è subito il solito chiacchiericcio. Ma questa volta, a finire nel mirino, non è Belen, ma il caro Andrea Iannone. Come anticipa Tgcom24, infatti, il pilota di MotoGp è stato pizzicato dal settimanale Chi in dolce compagnia.Andrea Iannone è stato beccato ...

Elite - i protagonisti a DM. Ester Expósito : «Ho vissuto le scene di sesso a tre normalmente. Credo nel poliamore». Jaime Lorente : «La nuova stagiOne de La Casa di Carta spaccherà» : Jaime Lorente e Ester Expósito L’ultima novità arrivata dalla prolifica Spagna è un teen drama con un pizzico di noir. Si chiama Elite e descrive quel che accade in una prestigiosa scuola quando tra i banchi irrompono tre studenti di umili origini. A Milano abbiamo incontrato due dei protagonisti: Ester Expósito, interprete della ricca e glaciale Carla che intavola un rapporto a tre e non si fa scrupoli a ricorrere a mezzi poco ortodossi, ...

Rita Dalla Chiesa - epica dichiaraziOne d'amore a Salvini : 'Avevamo bisogno di concretezza' : La politica è una cosa seria, bisogna essere in grado di gestire quei cittadini che hanno bisogno di risposte. Ti devi sporcare le mani. E io non ho voluto farlo'. Per approfondire

Fitoterapici e cure antitumore : attenziOne all'interaziOne fra le sostanze : C'è chi, ricevuta una diagnosi di tumore, opta per le cure alternative: rinunciando di fatto alla medicina ufficiale. E chi, invece, decide di affiancare alle terapie standard alcune complementari, ...

Veronica Satti/ Video - l'incontro con Bobby Solo e la dichiaraziOne d'amore di Valentina (Domenica Live) : Veronica Satti è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Presidente FondaziOne FS Moretti e AD Gruppo FS Battisti a TLB sul recupero del patrimonio storico : Presentazione della nuova serie TV di History Channel "L'Italia del treno" , presente l'intero Stato Maggiore del Gruppo Ferrovie dello Stato e della Fondazione nata nel 2013 e promossa dall'AD dell'...

Tumore al seno : prevenziOne - sintomi e terapie. Il parere dell'oncologo : I ricercatori di tutto il mondo sono impegnati nella definizione di terapie mirate. Risultati incoraggianti vengono dagli studi con l'immunoterapia e con i farmaci che inducono il cosiddetto "...

Scomparsa dalla casa del compagno - la rivelaziOne : “Brenda tormentata da una rivale in amore” : "Una donna la minacciava", dicono le amiche di Brenda. "So chi è" afferma Andrea Felicetti, il compagno della cinquantaduenne Scomparsa da Verona 84 giorni fa. La rivale in amore di Brenda Soares, secondo Andrea Felicetti, sarebbe una donna abruzzese ancora innamorata di lui e non quella a cui si è legato dopo la Scomparsa di Brenda. Le attenzioni ossessive della rivale hanno avuto un ruolo nella Scomparsa di Brenda?Continua a leggere

Musica e streaming - se l’AI riconosce l’umore di una canzOne : (Foto: Shutterstock) Le orecchie – e la sensibilità umana – non hanno troppi problemi a stabilire che atmosfere trasmetta una certa canzone. Certo, le sensibilità possono essere diverse, così come i gusti quando si tratta di ascoltare Musica, ma nel complesso un pezzo triste è triste. C’è poco da sbagliarsi. Tutto diventa più complicato quando la faccenda viene ribaltata. E cioè quando si tenta di far fare lo stesso esercizio di riconoscimento a ...

Torna 'Sì... Geniale!' - il bando della FondaziOne Caript pensato per accendere nei ragazzi l'amore per la scienza : ... ma la partecipazione corale delle classi, l'entusiasmo e l'amicizia che si creano grazie alla scienza". Proprio con questa finalità durante la mostra-concorso Il Giardino delle Invenzioni si ...