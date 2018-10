Omicidio colposo | contro Ermal ' un colpo sparato involontariamente'

Bimba di 4 anni morì per malaria - il pm di Trento chiede l’archiviazione dell’inchiesta per Omicidio colposo : Il 23 marzo scorso la procura di Trento chiuse le indagini. Per la morte della piccola Sofia Zago, 4 anni, uccisa dalla malaria, aveva individuato la causa in un errore umano e per questo era stata iscritta nel registro degli indagati un’infermiera con l’ipotesi di omicidio colposo. Le perizie e accertamenti hanno però convinto il pm a chiedere l’archiviazione. La piccola si spense il 4 settembre dello scorso anno dopo il ricovero ...

Alluvione Sardegna - aperto fascicolo per disastro ambientale e Omicidio colposo : disastro ambientale e omicidio colposo: questi i reati per cui la procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per i danni causati dall’Alluvione che il 10 e 11 ottobre ha colpito il sud della Sardegna, e in particolare il cagliaritano e il Sulcis. Per ora non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Sul tavolo del sostituto procuratore Rossana Allieri è arrivata l’informativa sulla morte di Tamara Maccario, 44enne travolta ...

Morta a 5 anni : si indaga per Omicidio colposo : È Morta a cinque anni la piccola Carla Borlenghi, la bimba di Busseto ricoverata per diabete e deceduta a causa di un edema cerebrale. La Procura di parma ha ordinato le indagini per omicidio colposo, per fare luce su quanto avvenuto durante la presenza in ospedale della bambina. I Pm di Parma ci vogliono vedere chiaro: che cosa è accaduto a Carla Borlenghi? Famiglia e amici sono rimasti sconvolti di fronte alla notizia della morte della bambina ...

Bimbo morto dopo il cesareo - disposta l'autopsia. Cinque indagati per Omicidio colposo - : Proseguono le indagini della Procura leccese sulla morte di un neonato dopo il parto cesareo . Il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini ha fissato il conferimento incarico per l'autopsia, in ...

Lamezia - Omicidio plurimo colposo - Procura avvia indagine per morte madre e figlio : Lamezia TERME , CATANZARO, - La Procura di Lamezia Terme ha avviato un'indagine su quanto avvenuto a San Pietro Lametino, quando un'ondata di acqua e fango ha travolto Stefania Signore ed i figli di 7 ...

Maltempo in Calabria - pm di Lamezia apre indagine per Omicidio colposo - : La procura vuole approfondire quanto avvenuto a San Pietro Lametino, dove un'ondata di acqua e fango ha travolto una donna e i figli di 7 e 2 anni. I corpi della madre e del bimbo più grande sono ...

Maltempo Calabria : il pm di Lamezia apre un’indagine per Omicidio colposo : La Procura di Lamezia Terme ha avviato un’indagine su quanto avvenuto a San Pietro Lametino, quando un’ondata di acqua e fango ha travolto Stefania Signore ed i figli di 7 e 2 anni. Il reato ipotizzato – scrive la Gazzetta del sud – è omicidio colposo plurimo. La Procura vuole chiarire come mai la strada è stata invasa dall’acqua e se vi siano responsabilità. Il procuratore di Lamezia, Salvatore Curcio, avrebbe ...

Maltempo - alluvione in Calabria : la Procura apre un’indagine per Omicidio colposo : La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento alla morte di Stefania Signore, 30 anni, del figlio Cristian, 7 anni, e alla scomparsa di Nicolò, 2 anni. Gli esperti della Procura dovranno fare piena luce su quanto verificatosi nella serata di giovedì scorso, quando l’onda di un torrente in piena ha travolto l’auto su cui viaggiava la famiglia, nella zona di San ...

Neonato morto dopo il parto : migliora la madre - si indaga per Omicidio colposo e lesioni

Incendi in Portogallo - 64 morti nel 2017 : 12 accusati di Omicidio colposo : In riferimento all’Incendio boschivo di giugno 2017 che in Portogallo provocò 64 morti, 12 persone, tra cui tre comandanti della protezione civile, saranno giudicate per omicidio colposo: lo ha reso noto la procura di Leiri, secondo cui l’atto d’accusa riguarda anche tre deputati locali, un impiegato del Comune, due quadri superiori di una società di elettricità e tre funzionari di un’impresa responsabile della ...

Slitta l'avvio del processo per Omicidio colposo e stradale a carico di due fasanesi : FASANO - Due fasanesi, insieme ad altre 8 persone, sono imputati di omicidio colposo e omicidio stradale relativamente ad un grave incidente stradale - nel quale persero la vita due persone - avvenuto ...

Il criminale e produttore discografico Suge Knight ha patteggiato 28 anni di carcere per Omicidio colposo : Suge Knight, criminale e produttore discografico americano noto per la sua lunga e controversa collaborazione con il rapper Tupac, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo per aver investito due persone, uccidendone una, nel 2015. Knight, che ha 53 anni, The post Il criminale e produttore discografico Suge Knight ha patteggiato 28 anni di carcere per omicidio colposo appeared first on Il Post.

Raganello : tre sindaci - il presidente del Parco e due guide indagati per Omicidio colposo : Tre sindaci indagati per la strage del Reganello: registra un primo significativo passo l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari sulla tragedia delle gole del torrente a...

Maltempo - tragedia del 20 Agosto nelle Gole del Raganello : 7 indagati per “Omicidio colposo” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso sette informazioni di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del torrente Raganello, nel Comune di Civita in Calabria, dove il 20 Agosto scorso un’onda di piena ha ucciso 10 persone, 9 escursionisti e una guida. Sull’identità delle persone nei confronti delle quali sono stati emessi gli avvisi di garanzia, che vengono notificati in queste ore ...