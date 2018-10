Oettinger | ' L' UE boccerà la manovra italiana' | poi si corregge | ' È solo la

Blastingnews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) L'Unione Europea si appresta a bocciare laeconomica del governo Conte? Questo è quanto rivelato dal commissario europeo al bilancio, Guenther, in un'intervista alla versione web dello Spiegel i cui contenuti erano stati anticipati da Repubblica. Secondo il commissario UE, Bruxelles non vede di buon occhio le previsioni del deficit/Pil al 2,4 per cento. Poi però lo stessoil tiro, nella sua prima dichiarazione sembrava parlare a nome dell'UE, in realta' come confermato dallo stesso in un tweet, si tratta soltanto di una sua personalissima opinione. 'Ulteriori colloqui con il governo italiano' Quando espresso daallo Spiegel, pertanto, ha avuto bisogno di un chiarimento ed è stato il diretto interessato che lo ha fornito tramite il suo account Twitter. It is my personal opinion that based on the figures it is v likely that we have ...