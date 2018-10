Blastingnews

: Occhetto: 'Contro i sovranisti il PD e le sinistre si uniscano e superino vecchi apparati' - marioliso : Occhetto: 'Contro i sovranisti il PD e le sinistre si uniscano e superino vecchi apparati' - franco20351 : #lariachetirala7 ma lasciate Occhetto nel suo sarcofago che riposi in pace; Salvini non è contro l'integrazione è… - bavipi : @fattoquotidiano Onore al Ministro Bonafede, eppure, molti anni fa, un certo Achille Occhetto (segretario del PCI)… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) In occasione dell'uscita del suo ultimo libro La lunga eclissi. Passato e presente del dramma della sinistra, Achille, uno dei volti storici della sinistra Politica italiana, questo giovedì 18 ottobre è intervenuto nella trasmissione di Rai3 Quante Storie di Corrado Augias, parlando appunto della sua ultima fatica letteraria a tema storico-politico, non disdegnando alcune riflessioni sull'attualita'. Achilleparla della crisi storica della sinistra Achilleha affermato: Avevo iniziato con l'idea di parlare dell' anniversario della caduta del Muro di Berlino e della Svolta della Bolognina sottolineando i meriti che ha avuto e delle previsioni importanti che valgono tutt'ora. Parlo anche di quello che non ha funzionato nella Svolta. Ma poi è arrivata anche la notizia della sconfitta della sinistra in tutta Europa e sono passato a descrivere la crisi ...