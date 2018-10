Obsidian Entertainment verrà acquisita da Microsoft?

Microsoft sta per acquisire Obsidian Entertainment? : Microsoft ha più volte confermato di essere al lavoro per ampliare il numero di studi first-party che fanno parte dei Microsoft Studios sottolineando un interesse soprattutto per gli studi più talentuosi di medie dimensioni. Un possibile candidato? Obsidian Entertainment.La software house conosciuta per Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Fallout: New Vegas, Alpha Protocol e più recentemente i due Pillars of Eternity e ...