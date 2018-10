Obiettivo serie A | l' Aia di Arezzo apre il nuovo corso arbitri

Berlusconi : 'Obiettivo? La Serie B e poi magari la Serie A. Voglio un Monza italiano e con valori etici importanti' : Il Monza è la squadra di una città importante, conosciuta nel mondo per la Formula 1 ed è una squadra che presumibilmente rafforzata potrà fare bene. Con l'obiettivo di salire dalla Serie C alla ...

Berlusconi lancia il Monza : "L'Obiettivo è la Serie A" : Il nuovo patron per la prima al Brianteo: "Il derby con il Milan tra tre anni? Non è un sogno, io sono milanista dalla nascita"

Serie B Palermo - Haas : «Obiettivo promozione» : Palermo - "Il mio obiettivo era di essere protagonista. Ora sto bene coi compagni e col mister e voglio continuare così". Il centrocampista del Palermo , Nicolas Haas , fa così il punto della ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Il nostro Obiettivo ora è cambiato - dobbiamo fare punti» : Atalanta-SAMPDORIA 0-1: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie A Tutto sull'Atalanta Serie A Atalanta Gasperini Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Sognando la Serie A – Elio Capradossi - il prestito alla Spezia con l’Obiettivo massima serie : Elio Capradossi è un calciatore ugandese naturalizzato italiano, difensore dello Spezia in prestito dalla Roma e della nazionale Under-21 italiana. E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, vinto il Campionato Primavera 2015-2016 da capitano, poi l’esperienza al prestito in Bari. Nel gennaio 2018, dopo una stagione e mezza trascorsa al Bari, è tornato alla Roma, esordio in serie A il 6 maggio 2018 nel match contro il Cagliari, ...

Berlusconi e Galliani "si prendono" il Monza : l'Obiettivo è tornare in Serie A : Adriano Galliani è il nuovo Amministratore Delegato e realizza il suo sogno: "Non è un tradimento. Io sono sempre stato del...

Berlusconi-Monza : “si chiude entro un mese - Obiettivo serie A ed il primo acquisto è un ex Milan” : Silvio Berlusconi si appresta a mettere le mani sul Monza assieme al fido scudiero Adriano Galliani, si parla subito di grandi acquisti e Serie A Silvio Berlusconi, con al suo fianco il fido Galliani, stanno per mettere le mani sul Monza calcio. Gli ex milanisti sposteranno dunque le proprie attenzioni un po’ più verso la Brianza, con l’intento di portare il club in Serie A nel più breve tempo possibile. L’attuale ...

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : da domani in campo la nazionale maschile - Obiettivo passare il turno : Dalle donne agli uomini: la calda estate dell’Hockey prato azzurro vede protagonista in questo fine agosto la nazionale maschile, che da domani 28 agosto a domenica 2 settembre scenderà in campo a Gniezno (Polonia) nella fase “Open” della nuova manifestazione, le Hockey Series. Un evento che va a sostituire in tutto e per tutto la World League e che sarà utile, in futuro, anche per agguantare pass in chiave Giochi Olimpici. Sei squadre in ...

Serie A Udinese - Velazquez : «L'Obiettivo è vincere» : UDINE - "Il nostro obiettivo per domani è vincere, ma è chiaro che la Sampdoria è un avversario difficile" . Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese , Julio Velazquez , nella conferenza stampa pre-...