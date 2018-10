NYPD Blue | ABC prepara una nuova serie tv con il figlio del Detective Sipowicz

blogo

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il vento dei revival continua a spirare nei network americani. L'ultima idea, almeno in ordine di tempo, arriva da ABC che sta lavorando per riportare in tv una sua storicatv. La strategia seguita è quella spesso battuta di non fare un vero e proprio reboot attualizzando soltanto i personaggi e lo scenario ma di mantenere i legami con laoriginale, sfruttando i vecchi personaggi.Ecco così che l'idea del nuovodi ABC è quella di fare una sorta di sequel con ildelAndyinterpretato da Dennis Franz nellatv originale. Il pilot sarà una co-produzione tra 20th Century Fox Tv, produttrice dellaoriginale, e ABC Studios, un accordo sulla carta semplice da raggiungere considerando che a breve i due studi saranno entrambi di proprietà della Disney visto l'acquisto degli studi Fox e dei canali FX e FXX da parte della ...