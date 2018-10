Nuovo Citroën Berlingo Van si prepara al lancio in Italia

Nuovo Citroën Berlingo Van pronto al debutto : Nuovo Citroën Berlingo Van è ora ordinabile in Italia e si appresta a debuttare sul nostro mercato (nella seconda metà di novembre) forte del prestigioso premio “International Van Of The Year 2019” assegnato a metà settembre al Salone Internazionale del Veicolo Commerciale di Hannover. Oltre che per le migliori caratteristiche di volume e praticità, fondamentali […] L'articolo Nuovo Citroën Berlingo Van pronto al debutto sembra essere il ...

Mondiale Rally - Ogier Nuovo pilota Citroën dal 2019 : Colpo di mercato della Citroën per il Mondiale Rally: nel 2019, i cinque volte campioni del mondo - Sébastien Ogier e Julien Ingrassia - guideranno per il costruttore francese.Ritorno alle origini. Missione compiuta per Pierre Budar che è riuscito a riportare Ogier in Citroën dopo 6 anni. Sono davvero entusiasta allidea di affrontare questa nuova sfida con Citroën, non vedo lora! Non ho mai dimenticato che questo è il team che mi ha dato ...