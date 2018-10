Nuovi fondi per Genova negli emendamenti | 300 milioni e aiuti alle imprese

Google Sfondi aggiunge una marea di Nuovi e bellissimi sfondi : Sono numerosi gli utenti in tutto il mondo che si divertono a cambiare lo sfondo del proprio dispositivo e cercare la migliore immagine. […] L'articolo Google sfondi aggiunge una marea di nuovi e bellissimi sfondi proviene da TuttoAndroid.

Scuola - nella nota al Def Nuovi fondi per gli Its - ampliamento no tax area e revisione del numero chiuso all’Università : nuovi fondi per gli Istituti tecnici superiori, cambio delle regole per il personale della Scuola, potenziamento dei percorsi formativi dei più piccoli, ampliamento della no tax area all’Università e revisione del sistema di accesso con numero chiuso. Sono questi i temi centrali del capitolo Istruzione e ricerca nella nota al Documento di economia e finanza. Nel documento, il governo mostra molta sensibilità ai temi dell’istruzione e ...

Imola - picchiata dal padre ubriaco perché chiedeva zaino e quaderni Nuovi : lanciata una raccolta fondi : E' tornato a casa ubriaco e quando la figlia 16enne gli ha chiesto zaino e quaderni nuovi per andare a scuola è andato su tutte le furie: prima ha picchiato ferocemente la ragazzina e poi la moglie, "...

Regione. Agli Enti Locali Nuovi fondi per l'urbanistica : La Giunta, su proposta dell'assessore dell'urbanistica Cristiano Erriu, ha approvato lo stanziamento delle risorse per la redazione degli strumEnti urbanistici generali e attuativi. Per il triennio ...

SCENARIO/ Dai fondi della Lega a Minniti - i Nuovi errori del Pd : L'incriminazione di Salvini incoraggia la speranza di chi nel Pd pensa a un governo con il M5s. Ma è l'ennesimo errore della sinistra. L'analisi di UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:01:00 GMT)POLITICA & INCHIESTE/ I due forni che allungano la vita di Salvini, di A. FannaM5S-Lega/ Ecco perché il matrimonio (d'interesse) è destinato a durare, di S. Luciano

Como : procura su abusi a minorenni - Nuovi approfondimenti : Milano, 3 set. (AdnKronos) - La procura di Como "pienamente rispettando la decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari (comunque non equiparabile ad una pronuncia di assoluzione, attesa la fase interlocutoria in cui è intervenuta) si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti inve

Governo stanzia Nuovi fondi per l'emergenza : Via libera del Cdm a 28,5 milioni di euro per la gestione dell'emergenza a Genova dopo il crollo del ponte Morandi . Questa somma va ad aggiungersi ai 5 milioni di euro già stanziati in precedenza. Lo ...

Tria spinge per i tagli ma ogni ministro pretende Nuovi fondi : Al vertice di governo di mercoledì il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha chiesto ai colleghi ministri di elaborare per settembre un piano di tagli delle spese correnti. Ma è molto probabile che - come quasi sempre è successo ai titolari del momento della poltrona che fu di Quintino Sella - le aspettative vadano deluse. E che a settembre l’elen...