Nuove tecnologie | qualità del caffè al top con la ricerca multisensoriale

Anpas e Spazio Tesla incontrano le forze armate - fisica quantistica e Nuove tecnologie a servizio dei cittadini AUDIO : 'Scienza, medicina, fisica quantistica, le forze armate, un connubio unico e ben riuscito commenta Alberto Negri di Spazio Tesla abbiamo deciso di rivolgerci alle scuole ai cittadini insieme ad Anpas ...

Crescere nell'era digitale. L'uso delle Nuove tecnologie nell'infanzia - nell'età scolare e adulta : quale futuro? : ... l'alfabetizzazione digitale di adulti e bambini; le nuove tecniche didattiche; le patologie digitali, fino ai comportamenti di dipendenza e compulsività; il mondo virtuale dei videogiochi; i social ...

Nuove tecnologie e promozione del territorio : Questo progetto ben si inserisce nella politica di promozione territoriale che ha negli Etruschi un suo cardine strategico: penso a progetti come i Cammini Etruschi ed i grandi attrattori. Con EGA e ...

Quando la cura del diabete diventa smart : le Nuove tecnologie al servizio di medico e paziente : Sono oltre 3 milioni gli italiani che convivono con diabete, il 5,3% dell’intera popolazione[1]. Una malattia che richiede un monitoraggio costante, con riflessi negativi sulla qualità della vita. Possono l’eHealth o la mHealth – l’utilizzo in ambito medico-sanitario di smartphone, tablet – garantire a queste persone una vita normale? Possono app, algoritmi, dispositivi medici aiutare il medico nella gestione del paziente con ...

Asta 5G - Di Maio 'Oltre le più rosee aspettative. L'introito andrà in Nuove tecnologie' : ...investimenti sempre in nuove tecnologie' anche perché 'gli imprenditori che hanno investito in questa gara devono averne comunque un ritorno in investimenti tecnologici che consentano al loro mondo ...

Alcol e droghe alla guida : Nuove tecnologie al servizio della sicurezza stradale : Le tute progettate da Ford saranno protagoniste anche dello spettacolo teatrale "Driving skills" organizzato dalla Compagnia La Pulce sempre nell'ambito di Bergamo Scienza e in programma venerdì ...

Microsoft loda il team di Xbox e afferma che continuerà a puntare sul Cloud e sulle Nuove tecnologie : Durante la Deutsche Bank Technology Conference al Bellagio Hotel nella città di Las Vegas, l'Executive VP & CFO di Microsoft Amy Hood è intervenuta lodando il team di Xbox per la passione dimostrata verso tecnologie come l'IA e il Cloud, tecnologie che Microsoft sfrutterà appieno in futuro.Come riporta WCCFTECH ecco le dichiarazioni di Amy Hood:"Il gaming è la personificazione di quello che stiamo cercando di raggiungere, avremo degli ...

Ford : Nuove tecnologie e motori per S-MAX e Galaxy : I due modelli dell'Ovale blu saranno ora equipaggiati con avanzati motori diesel EcoBlue da 120, 150 e 190 CV e un Bi-turbo...

Bce - ecco le Nuove banconote da 100 e 200 euro - fatte con tecnologie antifalsari : La Banca centrale europea ha alzato oggi il velo sulle nuove banconote da €100 e €200 che entreranno in circolazione il 28 maggio del 2019. La Bce termina così il ciclo dell'introduzione delle nuove banconote, dopo aver rinnovato quelle da €5, €10, €20 e €50 entrate in circolazione rispettivamente nel 2013, 2014, 2015 e l'ultima il 4 aprile del 2017...

Vent'anni di Giurisprudenza al Suor Orsola con la nascita di due nuovi indirizzi per giuristi d'impresa e delle Nuove tecnologie : ... Roberto Montanari , professore straordinario di Interazione Uomo-macchina e coordinatore scientifico del Centro di Ricerca Scienza Nuova , Giovanni Russo , procuratore aggiunto della Direzione ...