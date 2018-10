Non dirlo al mio capo 3 | le novità sulla terza stagione

Non dirlo AL MIO CAPO 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni terza stagione : poche possibilità ma c'è un'ultima speranza : Il finale della seconda stagione in onda su Rai1 mentre sembra ormai certa l'uscita di scena di Lino Guanciale per un'ipotetica Non DIRLO al mio CAPO 3. Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni e video ultima puntata : Diego confesserà tutto a Lisa? (18 ottobre) : Non dirlo al mio capo 2, Anticipazioni sesta ed ultima puntata del 18 ottobre: Massimo fa una grande scoperta. Grossi guai, invece, per Enrico, accusato di omicidio (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:51:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 - ultima puntata : la terza stagione si farà? : Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, ultima puntata: chi ha ucciso Nina? Stasera va in onda l’ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2. La fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada ha riscosso un grande successo. La terza stagione di Non dirlo al mio capo si farà? I vertici di Viale Mazzini non si sono ancora pronunciati al riguardo. Vanessa Incontrada sarebbe felice di girare la terza serie. Lino Guanciale, invece, ...

Non dirlo al mio capo 3 ci sarà?/ Anticipazioni terza stagione : Lino Guanciale dice no (o quasi)! : Il finale della seconda stagione in onda su Rai1 mentre sembra ormai certa l'uscita di scena di Lino Guanciale per un'ipotetica Non dirlo al mio capo 3. Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:09:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 - ultimo episodio : Enrico incriminato. Anticipazioni puntata 18 ottobre : Giovedì 18 ottobre va in onda, rigorosamente su Rai1 in prima serata a partire dalle 21.25, il sesto e ultimo episodio della fiction di grande successo (anche con la nuova stagione) Non dirlo al mio capo, prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è sempre lei, Vanessa Incontrada alias Lisa, madre lavoratrice costretta a nascondere prima i figli e adesso una abilitazione mancata al suo capo (di cui è innamorata). ...

Ultima puntata di Non dirlo al Mio Capo 2 - anticipazioni 18 ottobre : Lisa ed Enrico sconvolti da una morte shock? : L'Ultima puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2 deciderà il destino di Lisa ed Enrico? I personaggi interpretati da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale riusciranno a trovare il loro lieto fine? Le anticipazioni degli episodi in onda stasera, 18 ottobre, parlano di una morte shock che potrebbe sconvolgere tutti, in particolare i due protagonisti. Cosa accadrà e di chi si tratterà? Nel primo episodio, dal titolo "Fantasmi e miraggi", Massimo scopre ...

Non dirlo al mio capo 3 si farà? "Se ci sarà - cambieranno molte cose" : Sebbene le attenzioni dei fan di Non dirlo al mio capo siano tutte sul finale della seconda stagione, in onda questa sera, 18 ottobre 2018, su Raiuno, c'è già che sta pensando ad una terza stagione. E' Elena Bucaccio, sceneggiatrice della fiction prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide con Francesco Arlanch che, durante la nostra intervista, ci ha confermato che le possibilità di una terza stagione sono molto alte:“Ci sono le premesse, ...

Non dirlo al mio capo 2 Anticipazioni : stasera l'ultima puntata su Rai 1 : Questa sera due nuovi episodi della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, intitolati "Fantasmi e miraggi" e "Ti credo".

Elena Bucaccio a Blogo : "Non dirlo al mio capo? L'ispirazione da Grey's anatomy. Lavoro su un family drama alla This Is Us" : Dietro alle bugie della protagonista di Non dirlo al mio capo c'è lei: Elena Bucaccio, sceneggiatrice, insieme a Francesco Arlanch, anche della seconda stagione della fiction targata Lux Vide di cui oggi, 18 ottobre 2018, su Raiuno va in onda l'ultima puntata.Prima di parlare di cosa hanno preparato per il finale della serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, però, diamo uno sguardo più generico a tutta la seconda stagione, che ha ...

Aurora Ruffino intervista Gossipetv : “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? Forse sì…Vita privata? Felicemente fidanzata!” : intervista Gossipetv ad Aurora Ruffino: I Medici 2, Non dirlo al mio capo 3 e la vita privata Aurora Ruffino è il nuovo volto della fiction Rai. Dopo il debutto in Questo nostro amore e Braccialetti Rossi è una delle interpreti più richieste. Non solo nelle produzioni italiane come Non dirlo al mio capo, ma […] L'articolo Aurora Ruffino intervista Gossipetv: “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? ...

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni ultima puntata : Si chiuderà con grossi colpi di scena, Non dirlo al mio capo 2: l'ultima puntata, in onda questa sera, 18 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno, vedrà Lisa (Vanessa Incontrada) ancora una volta legata ad Enrico (Lino Guanciale), ma questa volta sarà lui ad avere bisogno dell'aiuto di lei per difendersi da una grave accusa.Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni ultima puntata Nell'episodio "Fantasmi e miraggi", Massimo (Gianmarco Saurino) scopre ...