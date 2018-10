Non daremo altra flessibilità L' Ue danneggia di nuovo l' Italia

Manovra - Juncker : Non daremo altra flessibilità all'Italia : «Non è nostra intenzione» aggiungere flessibilità a flessibilità per l'Italia. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker...

Manovra 2019 - Juncker all'Italia : "Non daremo altra flessibilità" : Rep Il condono e il decreto manipolato: un complotto che hanno visto solo i 5S di GOFFREDO DE MARCHIS

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Non daremo soldi a pioggia per tenere le persone a casa sul divano” : Il Reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in ...

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo perché abbiamo detto che Non daremo più soldi - sui migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere