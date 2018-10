Nirvana | la reunion sembra ufficiale RUMORS

Blastingnews

: I fan sono divisi. Tu da che parte stai? - GQitalia : I fan sono divisi. Tu da che parte stai? - arcticxsoul : Io sinceramente sono contraria a questa reunion dei Nirvana. Con tutto l'amore e il rispetto che nutro per Krist e… - s3gatidallarete : Insomma, cosa vi piacerebbe? Reunion sì o reunion no? Lo scopriremo piano piano. Prima ascoltiamo i Nirvana con 'P… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) A prima vista, quando si legge dideiverrebbe da chiedersi: che senso ha? Perché farla senza la voce di Kurt Cobain dietro al microfono? Eppure, tuttogia' scritto. Per quanto resta ancora da capire come avverra' questa: resta da capire se si tratta di un modo per rispolverare icon concerti ed eventi speciali oppure se si vuole mettere qualcosa di più nella storia discografica della band. Ad ogni modo, sebbene non ci sia ancora nulla di realmente, la copertina della rivista Kerrang!piuttosto chiara: Sul magazine si parla diriuniti: il batterista Dave Grohl, attuale leader dei Foo Fighters, ha detto che per lui, in occasione dell'ultimo concerto tenuto con gli ex, è stato come essere sparato nello spazio. L'esperienza di suonare dopo vent'anni brani storici come Smells Like Teen Spirit è stata fisica, ...