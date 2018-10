Niente foto e immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp per pericolo virus | la catena

Niente più notch dal 2019 : Ice universe mostra alcuni prototipi (FOTO) : Che il notch piaccia a pochi è cosa ormai risaputa: quel che ancora non sapevamo è che probabilmente l'antiestetica tacca nera, che deturpa lo stile del frontale di alcuni tra i maggiori smartphone attuali, potrebbe essere destinato ad andare presto in pensione, dopo una parentesi non proprio fortunatissima (proprio in questi giorni vi avevamo parlato di un'applicazione utile a nascondere il notch, senza per questo rinunciare a buona parte della ...

Se vi siete innamorati delle foto ufficiali del matrimonio di Harry e Meghan non avete ancora visto Niente : Sono arrivate anche per la principessa Eugenie, da molti ribattezzata l'eterna seconda, le foto ufficiali del royal wedding. Quelle con tutta la famiglia reale, i paggetti e le damigelle, in posa nel salone di Buckingham Palace, con la Regina e il Principe Filippo. Scattate dal fotografo Alex Bramall non hanno nulla da invidiare a quelle dei matrimoni più celebri che le hanno precedute: parliamo ovviamente delle immagini che ci hanno ...

Italia-Ucraina 1-1 LIVE : pareggio ospite - Niente da fare per Donnarumma [FOTO e VIDEO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Nuova Dacia Sandero Streetway : sempre più ricca e anche più conveNiente [FOTO e PREZZO] : La Nuova Sandero Streetway si presenta come un concentrato di praticità e tecnologia proposto ad un prezzo decisamente conveniente Dacia lancia sul mercato italiano la Nuova Sandero Streetway che si presenta come un concentrato di praticità e tecnologia utile, che risponde alle esigenze del cliente sia in città che in un contesto extraurbano, sempre con occhio attento alla convenienza e al rapporto qualità-prezzo. Sul livello Comfort ...

Niente tripla fotocamera su OnePlus 6T? L’ultima foto smentisce la componente : Ci eravamo ormai abituati all'idea che OnePlus 6T potesse integrare una tripla fotocamera sul retro, come confermato da più parti da svariate fonti. Ci ha pensato il portale 'WinFuture' a rimescolare le carte in tavola, con un render che pone uno di fianco all'altro il prossimo top di gamma e quello di attuale generazione, il OnePlus 6 (che pure molto bene sta facendo parlare di sé). A dire la verità, di differenze estetiche non sembrano ...

MATRIMONIO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ Niente foto con la mamma dello spesso : il nuovo pettegolezzo : MATRIMONIO FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, ecco la lista dei numerosi brand presenti alle nozze più invidiate dello showbiz italiano: 67 milioni di interazioni, tutti i dati in dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Toyota Corolla Touring Sports - da Parigi in poi Niente più Auris – FOTO : Contrordine, compagni. Dal salone di Parigi in poi si torna all’antico, ovvero al lontano 2007, quando la media firmata Toyota si chiamava Corolla. La vecchia denominazione tornerà dopo che allo scorso salone di Ginevra l’ultima generazione aveva continuato a chiamarsi Auris. Nome che, in realtà, troppa fortuna non ha mai portato. Comunque sia, il primo modello a fregiarsi del badge “Corolla” sarà la Touring Sports, ...

Salvini ha usato una vecchia foto - che non c'entra Niente - per denigrare Riondino : Una bomba, che arriva da quella che per qualche giorno sarà una città messa sotto i riflettori del mondo, che non poteva non ricevere una risposta dal sempre puntuale profilo Facebook del Ministro ...

Google Pixel 3 XL confermato il notch/ Niente dual camera : foto da urlo ma… si poteva fare di più? : Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:02:00 GMT)

FEDERICA PANICUCCI/ Estate da mamma : "Ma sui social Niente foto dei bambini" : FEDERICA PANICUCCI si concede un po' di relax alle Antille. Sono i figli Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, ad accompagnarla in vacanza.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Il viaggio fotografico nelle case sotto il ponte Morandi : "In cinquant'anni non è cambiato Niente" : Michele Guyot Bourg, fotoamatore, pensionato della Banca d'Italia ha documentato alla fine degli anni Ottanta la vita nei palazzi di via Fillak, oggi dice: "Hanno messo i pannelli fonoassorbenti , ma l'autostrada passa sempre sopra alle case"

Niente foto dei documenti con lo scolapasta in testa. La rabbia dei pastafariani : ... l'anagrafe di Wellington ha concesso a questa setta di nominare officianti per il matrimonio , tanto che nel 2016 si è svolta proprio lì la sua prima unione legale al mondo.

Ermal Meta - Niente foto dopo il concerto / "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico" : Ermal Meta risponde ai fan furiosi perché, dopo il concerto, non si è fermato a fare foto. "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 22:55:00 GMT)