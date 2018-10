Neymar se ne va al Barça? Il Psg vira su Griezmann

Settembre da dimenticare per i top club europei : Real - Barça e Bayern in crisi. Piatek meglio di Messi - Mbappè e Neymar : Settembre si è appena concluso evidenziando il momento negativo di diversi top club europei: Barça, Real, Bayern e Manchester United sono in crisi, il Monaco si trova in zona retrocessione. Dopo una decina di gare, ogni campionato racconta una storia diversa: in Premier c’è un terzetto in testa e 5 squadre in due punti, in Liga comanda il Siviglia con 7 squadre in 2 punti, in Bundesliga guida il Dortmund e ci sono 5 formazioni in 3 ...