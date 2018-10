Neymar come Bonucci | vuole tornare al Barcellona Decisivo il fattore Mbappé

Pjaca : 'Mai detto di essere come Neymar ' - : L'attaccante della Fiorentina Marko Pjaca puntualizza su Twitter alcune sue dichiarazioni uscite negli scorsi giorni, in cui si paragonava a Hazard e Neymar. 'Dopo un po' di giorni e dopo che molti ...

Fiorentina - Pjaca precisa : 'Mai detto di poter essere come Neymar o Hazard' : ... vorrei puntualizzare che non ho mai detto 'se non avessi avuto l'infortunio sarei allo stesso livello di Neymar o Hazard' o 'diventerò il miglior giocatore del mondo nella mia posizione' o qualcosa ...

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Rainbow Flick” di Neymar : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Rainbow Flick, caratteristica di Neymar una delle mosse abilità di Fifa 19 ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions Edition o […] L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Rainbow Flick” di Neymar proviene da I Migliori ...