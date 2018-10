Nel weekend arriverà il freddo artico | crollo delle temperature fino a 15 gradi

Casa occupata Nel weekend Laurentino 38 Roma/ Video - Giulio Golia ai "ponti" : la vera storia (Le Iene Show) : "La periferia abbandonata di Roma Capitale", Giulio Golia a Le Iene Show si reca a Laurentino 38 per parlare di case occupate e dell'emergenza abitativa della città.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 00:04:00 GMT)

After futuri digitali : presentata la seconda edizione del festival in programma Nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...

Meteo - ecco piogge e temporali (ma la svolta arriva Nel weekend) : La bassa pressione condiziona il Meteo su molte regioni italiane, portando tempo instabile con rovesci. Poi migliora, con...

Weekend tra borghi e città d’arte : il meglio ora è Nelle Marche : AnconaAnconaCingoliCingoliJesiJesiJesiJesiLoretoLoretoLoretoMoglianoMoglianoMonte San GiustoMonte San GiustoRecanatiRecanatiRecanatiRecanatiUrbinoUrbinoFa cambiare prospettiva sul mondo: ci ricorda che è pieno di bellezza, migliore di quello che vogliamo vedere perché un’opera può dare speranza, stamparci nelle mente quali sono le cose che contano. Ecco il potere dell’arte: lo ha ricordato un celebre saggio dell’intellettuale ...

Niente congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti Nel weekend - probabile data del sì il 6 novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...

Previsioni Meteo Europa : picco di caldo Nel weekend su quasi tutto il continente ma dalla prossima settimana torna il freddo artico [MAPPE] : 1/10 ...

Contolli antidroga e di sicurezza : i Carabinieri arrestano due gambiani Nel corso del weekend : I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari, hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti un pregiudicato gambiano 19enne, nullafacente. Il ...

Fiere - sagre - spettacoli Le cose da fare Nel weekend : Ci saranno incontri internazionali e culturali, spettacoli teatrali e concerti per tutti i gusti. Spazio anche alla formazione, ai laboratori e alla danza. Domenica 14 ottobre, si terrà la ...

Superbike - il team Aruba Racing-Ducati parte bene Nel weekend in Argentina : Il team Aruba Racing – Ducati è tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista ...

Serie D - Coppa d’Africa e rugby Nel weekend di DAZN : La lista completa di tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma del Gruppo Perform in questo weekend. Dal campionato cadetto alla boxe. L'articolo Serie D, Coppa d’Africa e rugby nel weekend di DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Importanti aggiornamenti sull’uragano Leslie : “landfall” in Portogallo Nel weekend con venti di 120 km/h e piogge torrenziali [MAPPE] : 1/6 ...

Cosa fare a Milano Nel weekend del 12-14 ottobre : ... Super, il festival delle periferie , una manifestazione che durerà tre giorni e che intratterrà il pubblico in diverse zone della città con dibattiti, workshop, spettacoli e installazioni. Tra gli ...

Cosa fare a Roma Nel weekend dal 12 al 14 ottobre : ... passando per il cibo del futuro alla sensoristica; mobilità smart, riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere; scienza e biotecnologie e droni. Non mancherà, poi uno "spazio" ...

Nessuna pausa per DAZN. Nel weekend in diretta Calcio - Rugby - Sport USA e Boxe : Nonostante la pausa dei principali campionati di Calcio, dovuta agli impegni delle Nazionali, anche il prossimo weekend su DAZN si presenta ricco di appuntamenti per gli appassionati di Sport. Saranno infatti oltre 25 gli eventi Sportivi che DAZN trasmetterà, live e on demand, nel fine settimana tra Calcio nazionale (con il turno di Serie D del Bari) e internazionale (con le qualificazioni alla Coppa d’Africa e la League One ...